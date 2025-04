Zmiana. TVP nie pokaże w środę meczu Ligi Mistrzów. Oto powód

Przełom kwietnia i maja oznacza, że wchodzimy w kluczowe momenty tego sezonu Ligi Mistrzów. W grze zostały już cztery drużyny. Po jednej części drabinki Arsenal zagra z Paris Saint-Germain, a po drugiej stronie znajduje się FC Barcelona oraz Inter Mediolan. Arsenal i PSG są jedynymi drużynami z tego grona, które jeszcze nigdy nie wygrały Ligi Mistrzów. Który z tych dwumeczów będzie można obejrzeć na antenie Telewizji Polskiej?

TVP znów nie pokaże meczu Barcelony. Wszystko wyjaśnione. "Mamy prawo"

Okazuje się, że tym razem kibice nie będą mogli obejrzeć meczu Ligi Mistrzów w Telewizji Polskiej w środę. Powód jest prozaiczny - tego dnia Barcelona gra z Interem Mediolan, a to spotkanie wybrało Canal+ Sport w ramach tzw. pierwszego wyboru. W związku z tym TVP Sport przypadł mecz Arsenalu z Paris Saint-Germain, który odbędzie się we wtorek. Wiadomo też, że w przyszłym tygodniu, kiedy odbędą się rewanże w półfinałach Ligi Mistrzów, mecz Barcelony też nie pojawi się na antenie TVP.

Pierwsze spotkanie między Arsenalem a PSG skomentuje duet Mateusz Borek - Grzegorz Mielcarski.

Z czego wynika fakt, że Telewizja Polska nie może wybrać meczu Barcelony do transmitowania na swojej antenie? To wynik podpisanej umowy między Canal+ a TVP na sublicencję w sezonie 24/25. Publiczny nadawca wydał na to 13,5 mln euro. - Cieszymy się, że mamy Ligę Mistrzów. Musimy też obracać się w budżecie, który mamy, a nie jest on tak wysoki, jak w poprzednich latach. Mamy prawo do wyboru drugiego meczu, który w naszej opinii jest najatrakcyjniejszy. My byśmy chcieli pokazać u siebie Barcelonę i Lewandowskiego - tłumaczył Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

"Kompromis osiągnięto taki: Canal+ będzie dokonywał wyboru pierwszego najciekawszego spotkania tego dnia, a TVP uzyskała prawa do wskazania dla siebie drugiego meczu. Wskazanie przez TVP pierwszego spotkania łączyłoby się ze wzrostem kwoty kontraktu o ponad połowę. Dlatego TVP uznała, że w Lidze Mistrzów przy nowej formule będzie tyle ciekawych spotkań, że nie będzie nadwyrężać budżetu i zostanie przy drugim spotkaniu" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl w październiku 2024 r.

Spotkania między Barceloną a Interem Mediolan i Arsenalem a Paris Saint-Germain odbędą się 29-30 kwietnia i 6-7 maja. Relacje tekstowe z meczów Ligi Mistrzów na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.