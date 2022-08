Fatalny błąd zabrał im Ligę Mistrzów. Katem była gwiazda ekstraklasy

Była 60. minuta, gdy Walter Benitez, bramkarz PSV, podał do Andre Ramalho, choć stopera zaatakowali rywale wysokim pressingiem. Malik Tillman wyłuskał piłkę, a następnie zagrał do Antonio Colaka, który miał przed sobą pustą bramkę. I tu warto otworzyć nawias, bo polscy kibice z pewnością kojarzą 28-letniego Chorwata. W sezonie 2014/15 grał w Lechii Gdańsk i strzelił dla niej 10 goli w 30 meczach ekstraklasy. Ale wróćmy do Eindohoven na Philips Stadion (na Ibrox Park padł remis 2:2).

Goście mieli doskonałą okazję do wyrównania w 73. minucie, ale Cody Gakpo w sytuacji na sam sam kopnął wprost w bramkarza. Dla Jona McLaughlina była to czwarta efektowna parada środowego wieczora. W doliczonym czasie gry nawet nie musiał interweniować, bo Armando Obispo z dogodnej sytuacji huknął nad bramką. Ostatecznie Rangersi wygrali 1:0, więc w starciu dwóch wielkich holenderskich piłkarzy, którzy próbują swoich sił w trenerce, górą był Giovanni van Bronckhorst. Drużyna Ruuda van Nistelrooya spada do fazy grupowej Ligi Europy.

Warto dodać, że arbitrem spotkania był Szymon Marciniak, który nie rzucał się w oczy, a to oznacza, że nie popełnił większych błędów.

Wielki powrót! Rangersi po raz jedenasty w historii zagrają w LM

Rangersi po 12 latach wracają do Ligi Mistrzów. Skąd tak długa przerwa? Nie można zapominać, że o tym, że kilka lat temu klub został zdegradowany. Ale od początku. Lata rządów David Murray'a, który szefował klubem od 1988 roku, obfitowały nie tylko w sportowe sukcesy w kraju (16 mistrzostw Szkocji), ale też doprowadziły klub do bankructwa i degradacji do najniższej klasy rozgrywkowej. Wszystko przez szastanie pieniędzmi na rynku transferowym i - przede wszystkim - machlojki przy podpisywaniu kontraktów z zawodnikami. Rangersi swoją odbudowę musieli więc zacząć od najniższej profesjonalnej ligi - Third Division. Do elity wrócili w sezonie 2016/17.

Ale do elity elit, czyli LM, wracają dopiero teraz. To oznacza, że ich budżet wzbogaci się o około 15 milionów euro. Niemal drugie tyle można dostać za dobre wyniki w fazie grupowej.

Po 27 latach Turcja nie ma ani jednej drużyny w fazie grupowej Ligi Mistrzów! W środę odpadł mistrz tego kraju - Trabzonspor, który tylko zremisował bezbramkowo u siebie z FC Kopenhagą i nie odrobił strat.