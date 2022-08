Pogromca Lecha wyrzucony. Niewypał Wisły Kraków dał awans do Ligi Mistrzów [WIDEO]

W pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów Viktoria Pilzno bezbramkowo zremisowała z Karabachem Agdam. O tym, która drużyna awansuje do fazy grupowej tych rozgrywek, zadecydował rewanż, który odbył się we wtorek o godzinie 21:00 w Pilznie.

Viktoria Pilzno awansowała do Ligi Mistrzów. Świetny powrót czeskiej drużyny

W dużo lepszym stylu to spotkanie rozpoczął Karabach. Ekipa z Azerbejdżanu częściej atakowała bramkę rywali, ale brakowało jej skuteczności. Przewaga gości przyniosła w końcu efekty w 38. minucie meczu, kiedy to piłkę do siatki wpakował Filip Ozobić. W pierwszej połowie nie padło więcej goli i po 45 minutach bliżej awansu był Karabach.

Na początku drugiej części spotkania ponownie lepsze wrażenie sprawiali zawodnicy z Azerbejdżanu. Nieoczekiwanie jednak to Viktoria strzeliła wyrównującego gola. Piłkę do siatki w 58. minucie wpakował Jan Kopic. Był to dopiero pierwszy celny strzał czeskiej drużyny w tym meczu. Niedługo później sędzia przerwał grę, ponieważ musiał sprawdzić, czy jeden z obrońców Karabachu nie zagrał piłki ręką w polu karnym. Ostatecznie po analizie VAR arbiter nie zdecydował się na podyktowanie "jedenastki" dla gospodarzy.

Z minuty na minutę przewaga Karabachu malała i coraz pewniej radziła sobie ekipa Viktorii. Przyniosło to efekty w 73. minucie. Jhon Mosquera podał piłkę do znanego Jana Klimenta. Piłkarz, który zawodził na całej linii w Wiśle Kraków, bez problemu pokonał bramkarza rywali. Viktoria w świetny sposób odwróciła losy tej rywalizacji, a piłkarze Karabachu byli kompletnie zaskoczeni stratą gola i przestali kontrolować mecz. Zaledwie 60 sekund później Viktoria mogła zdobyć kolejną bramkę, ale strzał Erika Jirki w świetny sposób obronił Shahrudin Mahammadalijew. Do końca meczu wynik się już nie zmienił i Viktoria Pilzno wygrała to spotkanie 2:1, tym samym awansując do Ligi Mistrzów. Losowanie fazy grupowej odbędzie się 25 sierpnia.

Viktoria Pilzno - Karabach Agdam 2:1

Bramki: Jan Kopic 58', Jan Kliment 73', Filip Ozobić 38'

