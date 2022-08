Real Madryt ma priorytet transferowy na 2023 rok. Wielki talent

Jude Bellingham jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy młodego pokolenia w Europie. Gwiazdor Borussii Dortmund do tej pory najczęściej był wymieniany w kontekście przenosin do Manchesteru United, Liverpoolu i właśnie Realu Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wolski okryty wstydem. Zaakceptował wyrok. "Proszę o wybaczenie"

W cztery lata z finału LM do ligi regionalnej. Największy piłkarski pechowiec świata

Bellingham numerem jeden na liście życzeń Realu Madryt

Według informacji Jane Åge Fjørtofta, Jude Bellingham będzie głównym celem transferowym Realu Madryt latem przyszłego roku. Ten ruch jest tym bardziej oczywisty, że zwycięzcy Ligi Mistrzów kilka dni temu stracili Brazylijczyka Casemiro, który zdecydował się na transfer do Manchesteru United. Real Madryt otrzyma za pomocnika 60 milionów euro i 10 milionów w formie zmiennych. Pieniądze te będzie mógł przeznaczyć m.in. na transfer Bellinghama, wycenianego obecnie na

Pytanie brzmi jednak, czy zawodnik będzie chciał odejść do Realu Madryt, czy jednak przenieść się do wicemistrza Anglii - Liverpoolu.

- Bellingham będzie priorytetem transferowym do linii pomocy Realu Madryt latem przyszłego lata. Zastanawiam się, czy Liverpool już rozmawia z Dortmundem, aby uzyskać wstępne porozumienie z klubem. Ale to zawodnik będzie miał ostatnie słowo - napisał były norweski piłkarz, a obecnie dziennikarz m.in. Viaplay czy ESPN.

Arkadiusz Milik doczekał się wielkiego transferu. Media: Dogadali się

Bellingham dołączył do Borussii Dortmund z Birmingham za ok. 25 milionów euro. Od tego czasu 18-letni Anglik rozegrał 94 spotkań w barwach Borussii Dortmund. Zdobył 11 bramek i miał 19 asyst. W tym sezonie jego bilans to gol i asysta.