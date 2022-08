Uwaga na zmianę kanału. Mecz Lewandowskiego w innej stacji

Robert Lewandowski ma za sobą już dwa mecze ligowe w Barcelonie. W pierwszej kolejce klub z Katalonii zmierzył się z Rayo Vallecano. Drużyna Xaviego nie zaprezentowała się najlepiej i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. W następnej serii spotkań Lewandowski i reszta zespołu spisali się już znacznie lepiej i pokonali Real Sociedad 4:1. Polski napastnik rozegrał świetny mecz i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już czaruje. Stadion aż jęknął [SPORT.PL LIVE #31]

Mecz FC Barcelona - Real Valladolid będzie transmitowany na innym kanale

Poprzednie mecze Barcelony były transmitowane na dwóch różnych kanałach. Starcie z Rayo Vallecano można było obejrzeć na antenie Canal + Premium. Spotkanie z Real Sociedad z kolei kibice mogli śledzić w Eleven Sports 1. Zmiany spowodowane są prawami do transmisji meczów LaLiga. W Polsce uprawnione do pokazywania spotkań ligi hiszpańskiej są Canal+ oraz Eleven. Stacje wymieniają się między sobą co tydzień meczami Realu Madryt i "Barcy".

W związku z tym najbliższe ligowe starcie klubu z Katalonii z Realem Valladolid będzie transmitowane przez Canal+ Sport Premium. Odbędzie się ono na stadionie Camp Nou w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 19:30.

Lech dostał kosza. Helik nie chce wracać do kraju. "Czeka na oferty z klubów zachodnich"

Przed tym spotkaniem Barcelonę czeka jeszcze rywalizacja w meczu towarzyskim z Manchesterem City. Starcie zaplanowane jest na środę o godzinie 21:30.

Barcelona po dwóch kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem czterech punktów. Do aktualnie liderującego Villarrealu traci dwa punkty. Po meczu z Realem Valladolid klub z Katalonii we wrześniu czekają spotkania ligowe z Sevillą, Cadizem i Elche. W tym samym miesiącu drużyna Xaviego rozpocznie także zmagania w Lidze Mistrzów. Grupowych rywali pozna po losowaniu, które odbędzie się 25 sierpnia.

"Nadal żyjemy". Ruszyła ukraińska ekstraklasa. Żołnierz kopnął pierwszą piłkę