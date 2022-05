Kto wygra Ligę Mistrzów? Thierry Henry ma swojego faworyta

W półfinałach Ligi Mistrzów nie brakowało wielkich emocji. Real Madryt dopiero po dogrywce wyeliminował Manchester City, choć jeszcze w ostatnich minutach rewanżu potrzebował dwóch bramek, by doprowadzić do dogrywki. Z kolei Liverpool wypuścił dwubramkową przewagę z pierwszego meczu, by w drugiej połowie zdobyć trzy bramki i wyrzucić Villareal z rozgrywek.

Thierry Henry typuje: Liverpool wygra Ligę Mistrzów

Thierry Henry pokusił się o wytypowanie, kto będzie lepszy w finale Ligi Mistrzów: Real Madryt czy FC Barcelona. - Osobiście uważam, że Liverpool wygra Ligę Mistrzów. Są silniejsi niż Real. By uczynić finał Ligi Mistrzów jeszcze ciekawszym, faworytami do Złotej Piłki są Sadio Mane i Karim Benzema - podkreślił Henry, cytowany przez "Markę".

Guardiola tłumaczy się z odpadnięcia z LM. I wbija szpilkę Mourinho

- Nadal uważam, że Benzema jest na prowadzeniu. Jeśli jednak Mane wygra z Liverpoolem i zrobią poczwórną nagrodę, jest całkiem mocnym przeciwnikiem. I to byłoby świetne dla Afryki. Ale nadal stawiam na Benzemę - dodał Henry. Benzema ma za sobą kapitalny sezon, strzelając 43 gole i notując 14 asyst. Francuz jest także aktualnie najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów, mając już na swoim koncie 15 bramek, wyprzedzając Roberta Lewandowskiego.

Finał Ligi Mistrzów w tym roku odbędzie się 28 maja o 21:00. Choć początkowo finał miał odbyć się w Sankt Petersburgu, jednak z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, UEFA ostatecznie podjęła decyzję, by przenieść finał z Rosji do Paryża na Stade de France.