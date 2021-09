Tak Niemcy ocenili Lewandowskiego po popisie z Barceloną. "To imponujące"

W najbardziej interesującym meczu Bayern Monachium bez większych problemów poradził sobie z Barceloną. W pierwszej części spotkania wynik meczu otworzył Thomas Mueller, który trafił do siatki po tym, jak piłka odbiła się od pleców Erica Garcii i zmyliła Marca-Andre Ter Stegen. W 56. minucie gola strzelił Robert Lewandowski, który dobił piłkę do siatki rywali po tym, jak odbiła się ona od słupka. Polak ustalił wynik spotkania w 85. minucie, gdy sprytnym dryblingiem w polu karnym położył jednego z obrońców i pewnie trafił do siatki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Niemieckie media zachwycone występem Lewandowskiego. "Piłkarz meczu"

Zdaniem niemieckich mediów Lewandowski był najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Portal sportbuzzer.de ocenił jego występ na "1" (w skali 1-6, gdzie 1 jest oceną najwyższą), oznaczający "klasę światową". - W pierwszej połowie Lewandowski był niewidoczny, ale w drugiej był tam, gdzie być powinien. Od sezonu 2018/2019 strzelił już 30 goli w Lidze Mistrzów, w tym 25 w ostatnich 18 meczach w fazie grupowej. To imponujące - napisali dziennikarze w uzasadnieniu.

Lewy show i rekord Ronaldo. Posumowanie wtorkowych meczów Ligi Mistrzów [WYNIKI]

Nieco gorzej Lewandowskiego ocenił niemiecki Eurosport, przyznając mu notę "1,5". - Po rekordowym sezonie nadal jest skuteczny. Po raz kolejny pokazał, że ma nosa do strzelania bramek. Słusznie został wybrany piłkarzem meczu - napisano w uzasadnieniu oceny Polaka.

Niemiecki Sky czy monachijski "Abendzeitung" ocenili Lewandowskiego na "2". - Araujo popchnął Lewandowskiego w polu karnym, co mogło dać rzut karny w 10. minucie. Miał refleks, a jego przemyślane decyzje doprowadziły Bayern do zwycięstwa nad Barceloną 3:0 - podkreślili dziennikarze "Abendzeitung".

Także na "2" Lewandowski zasłużył zdaniem portalu goal.com. - Dobrze przytrzymywał piłkę, ale sam nie mógł znaleźć dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Z wyjątkiem dwóch sytuacji, które zamienił na bramki - uzasadniono ocenę Polaka.

Czy Sousa widział ten występ? Dobre mecze Polaków w Lidze Mistrzów

Dwie bramki strzelone przez Roberta Lewandowskiego były już jego 74. i 75. bramką zdobytą w Lidze Mistrzów w jego karierze. Przed nim w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów są już tylko Cristiano Ronaldo (135 bramek) i Leo Messi (120).