Lewandowski pogrążył Barcelonę na Camp Nou! Bayern Monachium jak maszyna

To był pierwszy mecz Barcelony w Lidze Mistrzów po erze Leo Messiego. I już na początku przed Barceloną stało niezwykle trudne zadanie – spotkanie z Bayernem Monachium. Mimo że gospodarze dobrze zaczęli, to już po kilku minutach to Bayern zyskał przewagę i wyglądał lepiej. W wielu sytuacjach goście mogli rozegrać swoje akcje lepiej. Sprawiali wrażenie, jakby chcieli wejść z piłką do bramki.

W 19. minucie gospodarzy uratował ter Stegen. Po dograniu z prawej strony boiska z powietrza uderzał Leroy Sane. Strzelił mocno, ale niemiecki bramkarz zdołał instynktownie odbić piłkę prawą ręką. W 27. minucie znakomitą sytuację miał z kolei Jamal Musiala. Dostał prostopadłe podanie i wydawało się, że jest przed nim już tylko bramkarz. Musiala uderzył, ale z interwencją zdążyli jadący na wślizgu obrońcy.

Trzeciego ostrzeżenia już nie było. Thomas Mueller porzucił taktykę rozgrywania piłki nawet w polu karnym Barcelony, za to zdecydował się na strzał z dystansu. Decyzja została nagrodzona – piłka po strzale odbiła się rykoszetem od Erica Garcii, czym całkowicie zmyliła Ter Stegena i wpadła do bramki.

W pierwszej połowie swojej szansy nie doczekał się Robert Lewandowski. Znalazł się raz z piłką w polu karnym i wydawało się, że już wygrywa walkę o pozycję z Ronaldem Araujo, ale obrońca Barcelony nie odpuścił i bardzo dobrze zatrzymał Polaka. Po pierwszej połowie Bayern prowadził 1:0.

Bezradna Barcelona. Pewne zwycięstwo Bayernu, dwa gole Lewandowskiego

Obraz gry w drugiej części nie zmienił się. Już w 52. minucie mogło być 2:0, kiedy klepkę zagrali goście, Sane zakręcił obrońcą i strzelił zza zawodnika Barcelony, będąc kilka metrów od bramki. Znowu jednak fantastycznie zachował się ter Stegen. Co nie udało się wtedy, powiodło się cztery minuty później. Musiala miał zaskakująco dużo miejsca 15 metrów od bramki Barcelony, więc oddał mocny strzał. Piłka trafiła w słupek, ale pierwszy przy niej był nie kto inny, jak Robert Lewandowski. Polak uprzedził obrońcę gospodarzy i podeszwą skierował piłkę do bramki.

W dalszej części meczu Bayern nie forsował tempa i nie szukał trzeciej bramki za wszelką cenę. Ronald Koeman próbował ratować sytuację zmianami, wpuszczając m.in. Coutinho i młodych piłkarzy, ale Bayern nie dał się zaskoczyć w żadnym momencie. Gospodarze byli coraz bardziej zrezygnowani i skrzętnie skorzystali z tego piłkarze Bayernu. W 85. minucie znowu Lewandowski dopadł do piłki odbitej od słupka po strzale Gnabry'ego. Tym razem zwodem położył jednego obrońcę, a potem uderzył na bramkę. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od Araujo i wpadła do bramki. Bayern ostatecznie wygrał z Barceloną 3:0 i jest liderem w grupie E.