Lewy show i rekord Ronaldo. Posumowanie wtorkowych meczów Ligi Mistrzów [WYNIKI]

Wystartowała kolejna edycja Ligi Mistrzów! We wtorkowy wieczór rozegrane zostały spotkania grup E, F, G i H. Największe zainteresowanie wzbudzało spotkanie FC Barcelona - Bayern Monachium na Camp Nou, a także powrót Cristiano Ronaldo do najbardziej elitarnych rozgrywkach w barwach Manchesteru United.

Bayern pewnie wygrywa w hicie Ligi Mistrzów. Lewandowski z kolejnymi golami

W najbardziej interesującym meczu Bayern Monachium bez większych problemów poradził sobie z FC Barceloną. W pierwszej części spotkania wynik meczu otworzył Thomas Mueller, który trafił do siatki po tym, jak piłka odbiła się od pleców Erica Garcii i zmyliła Marca-Andre Ter Stegen. W 56. minuciezył Robert Lewandowski, który dobił piłkę do siatki rywali po tym, jak odbiła się ona od słupka. Polak ustalił wynik spotkania w 85. minucie, gdy sprytnym dryblingiem w polu karnym położył jednego z obrońców i pewnie trafił do siatki.

W drugim spotkaniu tej grupy Benfica zremisowała 0:0 z Dynamem Kijów na wyjeździe. W tym spotkaniu 90 minut rozegrał Tomasz Kędziora.

Liga Mistrzów 2021/2022 wystartowała. Ronaldo wyrównał rekord Casillasa

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów została zainaugurowana spotkania Young Boys Berno - Manchester United oraz Sevilla - FC Salzburg. Pierwszego gola w fazie grupowej zdobył Cristiano Ronaldo, który trafił do siatki już w 13. minucie. Było to dla Portugalczyka już w 135. trafienie w najbardziej elitarnych rozgrywkach. Dodatkowo Ronaldo wyrównał rekord Ikera Casillasa w liczbie występów w Champions Leauge. Obaj mają ich po 177.

Gra Manchesteru United posypała się pod koniec pierwszej połowy, kiedy to czerwoną kartkę za brutalne wejście w nogi rywala dostał Aaron Wan-Bissaka. W drugiej połowie Szwajcarzy przycisnęli gości i ostatecznie wygrali mecze 2:1 po trafieniu w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Jesse Lingard, który niezrozumiale podał piłkę w kierunku rywala.

Wiele emocji wzbudziło także drugie spotkanie rozgrywane o godzinie 18:45, w którym Sevilla zremisowała 1:1 z Salzburgiem. Arbiter tego spotkana podyktował w tym spotkaniu cztery rzuty karne w przeciągu zaledwie 29 minut. Dwóch z nich nie wykorzystali gracze austriackiego klubu, którzy przez niemal całą drugą połowę grali w przewadze po tym, jak napastnik Sevilli otrzymał drugą żółtą kartkę za... symulację.

W innych spotkaniach nie było zbyt wielu niespodzianek. Chelsea wygrała 1:0 z Zenitem u siebie, a Juventus pewnie ograł 3:0 Malmö na wyjeździe. W tym spotkaniu zagrał Wojciech Szczęsny, który nie miał jednak zbyt wiele pracy, gdyż rywale nie oddali ani jednego celnego strzału w kierunku strzeżonej przez niego bramki.

Liga Mistrzów 2020/2021. Wyniki wtorkowych meczów

Grupa E

FC Barcelona - Bayern Monachium 0:3 (Mueller 33', Lewandowski 56', Lewandowski 85')

Dynamo Kijów - Benfica 0:0

Grupa F

Villarreal - Atalanta Bergamo 2:2 (Trigueros 39', Danjuma 73' - Freuler 6', Gosens 83')

Young Boys Berno - Manchester United 2:1 (Moumi Ngamaleu 66', Siebatcheu 90+5' - Ronaldo 13')

Grupa G

Sevilla - Salzburg 1:1 (Rakitić 42' - Sucić 21')

Lille - Vfl Wolfsburg 0:0

Grupa H