Eksperci wyliczyli i wskazali faworyta Ligi Mistrzów. Liverpool dopiero czwarty

Zdaniem analityków z pracowni FiveThirtyEight, na ten moment faworytem w Lidze Mistrzów 2020/2021 jest aktualny mistrz Bayern Monachium. Podopieczni Hansiego Flicka mają 26 procent szans na dojście do finału i wygranie go. Bayern jest liderem grupy A z kompletem punktów. W ostatnim meczu rozbił Salzburg 6:2. To było jego 14. z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Wysokie notowania Barcelony

Drugie miejsce z 17 procentami szans zajmuje Manchester City. Zespół Pepa Guardioli także wygrał wszystkie trzy spotkania grupowe, ostatnie z Olympiakosem 3:0. W poprzedniej edycji LM odpadł na etapie ćwierćfinału. Analitycy 10 procent szans na triumf dają Barcelonie. Ta z kompletem zwycięstw prowadzi w grupie G. We wtorek pokonała u siebie Dynamo Kijów 2:1. Za "Dumą Katalonii" są Liverpool (7 procent szans), Borussia Dortmund (6 procent), Real Madryt (5 procent) i PSG (4 procent).

Real i PSG muszą walczyć o awans

Te dwa ostatnie zespoły najpierw muszą przybliżyć się do wyjścia z grupy. Real jest w trudnym położeniu. Po trzech meczach grupy B zajmuje trzecie miejsce, ma dwa punkty straty do lidera Borussii Moenchengladbach. PSG też jest trzecie w grupie H, traci trzy "oczka" do lidera Manchesteru United i wicelidera RB Lipsk.

W przyszłym tygodniu nastanie przerwa reprezentacyjna w rozgrywkach piłkarskich. Piłkarze do Ligi Mistrzów wrócą w dniach 24-25 listopada, gdy zostanie rozegrana czwarta kolejka. Zakończenie fazy grupowej LM przypada w połowie grudnia.