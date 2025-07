Zaskakujące wieści! Koszmar Barcelony może w niej zagrać. Za grosze

Zobacz wideo

FC Barcelona prężnie działa na rynku transferowym, by wzmocnić zespół przed startem sezonu 25/26. Klub już sprowadził Joana Garcię z Espanyolu, uiszczając klauzulę wykupu w wysokości 25 mln euro. Kwestią czasu jest potwierdzenie transferu Roony'ego Bardghjiego z Kopenhagi. Głównym celem Barcelony jest sprowadzenie nowego skrzydłowego. Tutaj wygląda na to, że numerem jeden na liście życzeń jest Nico Williams z Athletiku, którego klauzula w umowie z aktualnym pracodawcą wynosi 58 mln euro. Ale teraz kolejny piłkarz jest łączony z Barceloną.

Uprzykrzył życie Barcelonie w półfinale Ligi Mistrzów. Teraz został jej zaoferowany

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że Denzel Dumfries został zaoferowany Barcelonie. Zawodnik Interu Mediolan ma w umowie klauzulę wykupu w wysokości 25 mln euro, a do tego jego nowym agentem został Jorge Mendes, mający teraz bardzo dobre relacje z Joanem Laportą. "Klub rozważyłby podpisanie kontraktu z nowym obrońcą tylko w przypadku pojawienia się naprawdę wyjątkowej okazji" - czytamy w hiszpańskich mediach.

Do tej pory na tej pozycji Barcelona rozważała takich piłkarzy, jak Vanderson z AS Monaco, Andrei Ratiu z Rayo Vallecano czy Marc Pubill z Almerii. Hansi Flick może na tej pozycji korzystać z Julesa Kounde, Hectora Forta oraz Ronalda Araujo. "Mundo Deportivo" dodaje, że Barcelona jeszcze nie złożyła oferty za Dumfriesa. "Dumfries pasuje do profilu poszukiwanego przez klub: jest graczem z najwyższej półki, decydującym i zdecydowanie wyróżniającym się" - piszą dziennikarze.

Dumfries "podpadł" Barcelonie podczas ostatniego dwumeczu w półfinale Ligi Mistrzów, gdy strzelił dwa gole w pierwszym meczu na Montjuic (3:3), a potem zdobył bramkę i zanotował dwie asysty w rewanżu wygranym 4:3 przez Inter. W sezonie 22/23 Inter wygrał 1:0 z Barceloną na Stadio Giuseppe Meazza po golu Hakana Calhanoglu, a sędzia nie zauważył zagrania piłki ręką przez Dumfriesa, przez co Barcelona nie otrzymała rzutu karnego w samej końcówce meczu.

Czy są duże szanse na transfer Dumfriesa? "Mundo Deportivo" zaznacza, że wszystko będzie zależało od tego, czy klub będzie w stanie odpowiednio zbilansować swoje finanse. "Barcelona musi wrócić do normy 1:1 w zakresie transferów i budzetu płacowego" - podsumowują.

Dumfries trafił do Interu Mediolan w sierpniu 2021 r. za 14,25 mln euro z PSV Eindhoven. Do tej pory zagrał 179 spotkań w barwach Interu, w których strzelił 22 gole i zanotował 26 asyst. Jego kontrakt jest ważny do czerwca 2028 r.