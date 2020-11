Europejscy pogromcy Legii kompletnie nie radzą sobie w Lidze Europy. Wstyd

Nie tak miała wyglądać europejska przygoda drużyn, które wyeliminowały Legię Warszawa z walki o puchary. Karabachowi Agdam i Omonii Nikozja w rozgrywkach Ligi Europy nie wiedzie się najlepiej.

Vadis Odjidja-Ofoe strzelił gola, a Sandro Kulenović zaliczył asystę z Napoli w LE

Pogromcy Legii nie radzą sobie w Europie. Razem zdobyli jeden punkt

Wspomniani mistrzowie Polski, którzy w tym sezonie - jak zresztą w kilku poprzednich - nie zdołali dostać się do europejskich pucharów. Najpierw przeszkodzą nie do przeskoczenia w walce o Ligę Mistrzów okazał się dla nich azerski Karabach. Później, już klasę niżej, warszawiacy nie sprostali cypryjskiej Omonii, która zamiast nich wskoczyła do Ligi Europy, mając na ławce byłego trenera Legii, Henninga Berga.

Legia dla Karabachu i Omonii problemu nie stanowiła, ale ich rywale w Lidze Europy (Karabach do Ligi Mistrzów awansować nie zdołał) są już za mocni. W czwartek drużyna Gurbana Gurbanowa przegrała 0:2 z Sivassporem, natomiast Omonia uległa u siebie Granadzie (0:2).

I nie były to jednorazowe wpadki. Karabach przegrał na razie wszystkie mecze grupowej. Poza tym ostatnim, wcześniej uległ Villarreal (1:3) i Maccabi Tel Awiw (0:1). Omonia w poprzedniej kolejce również musiała uznać wyższość rywali, przegrywając 1:2 z PSV Eindhoven. Tylko w pierwszej kolejce Cypryjczycy zdołali zdobyć punkt, remisując 1:1 z PAOK-iem.

