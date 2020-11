Arkadiusz Milik na celowniku kolejnego giganta! Transfer możliwy już w styczniu

Według dziennikarzy "Tuttosport", władzom Interu zależy, by pilnie wzmocnić siłę ataku zespołu. Spieszy im się na tyle, że najpewniej nie będą czekać do lata, by pozyskać Milika za darmo, a negocjacje z Napoli ruszą już teraz.

Jest nadzieja dla Milika. Chce go kolejny włoski gigant

Jeżeli Inter zdecyduje się złożyć ofertę zimą, Napoli nie powinno robić Milikowi problemów. Styczeń będzie ostatnią szansą, by zarobić na 26-latku. Umowa reprezentanta Polski kończy się w czerwcu, wówczas stanie się on wolnym zawodnikiem.

Ewentualny transfer Milika do Interu nie gwarantowałby mu jednak regularnych występów. Podstawowymi napastnikami drużyny Antonio Conte są obecnie Romelu Lukaku i Lautaro Martinez. Wygryzienie ze składu jednego z nich będzie bardzo trudne. Bardzo możliwe jednak, że Inter chce sprowadzić Milika, ponieważ szykuje się do sprzedaży Martineza. Argentyńczykiem od jakiegoś czasu interesują się największe kluby Europy.

Kłopoty Milika trwają od miesięcy

Sytuacja Arkadiusza Milika w Napoli jest zła od kilku miesięcy. Reprezentant Polski odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu z klubem, wyrażając jednocześnie chęć odejścia. Pierwotnie wydawało się, że Milik może trafić do największego rywala Napoli, Juventusu. Maurizio Sarri, poprzedni trener mistrzów Włoch, chciał napastnika w zespole, jednak sytuacja uległa zmianie po jego zwolnieniu.

Chociaż Andrea Pirlo, który zastąpił Sarriego, jednoznacznie nie odrzucał możliwości sprowadzenia Milika, to Polak nie był już dla niego priorytetem. Poza tym Napoli stawiało zaporową cenę za napastnika, co w końcu zniechęciło Juventus do transferu. Milik miał później kilka innych propozycji m.in. z Włoch i Niemiec, jednak ostatecznie został w klubie.

"Arkadiusz Milik nigdy nie był specjalnie lubiany w Neapolu"