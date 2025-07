Sensacyjne wieści ws. Iordanescu. A nawet jeszcze nie zadebiutował w Legii!

- Potrzebujemy trzech-czterech jakościowych zawodników na konkretne pozycje. Mam nadzieję, że uda się wkrótce pozyskać nowych zawodników. Potrzebny będzie czas, by zintegrować ich z zespołem. Wiadomo, że czym szybciej, tym lepiej - podkreślał Edward Iordanescu w rozmowie z TVP Sport. Rumun powoli stara się budować drużynę, która w nadchodzącym sezonie będzie grać na trzech frontach. Będzie to dla niej intensywny czas, dlatego też trener potrzebuje wzmocnień, by móc odpowiednio rotować składem. A ambicje są spore - powtórzyć sukcesy z minionej kampanii - ćwierćfinał LKE i wygrana w PP - a także dołożyć mistrzostwo Polski.

Niewykluczone jednak, że będzie to pierwszy i ostatni sezon dla Iordanescu na ławce Legii Warszawa, mimo że kontrakt obowiązuje dwa lata. Tak szokujący scenariusz przedstawił portal as.ro. Jak donoszą dziennikarze, w 2026 roku szkoleniowiec może ponownie objąć reprezentację Rumunii, którą prowadził w latach 2022-2024. Mircea Lucescu, a więc obecny selekcjoner, miał już przekazać federacji, że latem przyszłego roku odejdzie z kadry, niezależnie od tego, czy drużyna zagra na mundialu, czy też nie. Czuje, że nie jest w stanie brać na siebie takiej odpowiedzialności w wieku niespełna 80 lat. I jego następcą miałby zostać właśnie Iordanescu.

"Kierownictwo federacji uważa, że najbardziej odpowiednią osobą do poprowadzenia drużyny narodowej byłby były selekcjoner Edward Iordanescu. Obecnie jest związany z Legią, ale szefowie FRF mają nadzieję przekonać go do powrotu na ławkę reprezentacji, począwszy od przyszłego lata. (...) Mocnym argumentem, by przekonać Rumuna, może być przywiązanie zawodników do niego" - czytamy. Ba, do akcji federacja rzekomo zaangażowała ojca Iordanescu, by ten wpłynął na syna i skłonił go do zerwania kontraktu z Legią po roku.

Iordanescu czeka na oficjalny debiut

Tak więc pozostaje nam czekać na decyzję szkoleniowca. Ewentualne rozstanie z pewnością zasmuciłoby Legię i jej kibiców. W końcu z tym trenerem klub wiąże spore nadzieje i to długoterminowe. Jego pierwszy sezon na ławce warszawian jeszcze się nie zaczął, a media już donoszą, że wkrótce może odejść. Ba, Iordanescu nie miał jeszcze nawet okazji do oficjalnego debiutu. Jak na razie zasiadał na ławce tylko w meczach towarzyskich. A tych Legia rozegrała trzy. Bilans? Porażka, remis i wygrana. W piątek 4 lipca rozegra ostatni sparing przed spotkaniami o stawkę. Rywalem będzie Górnik Łęczna.