Trener Barcelony skomentował kuriozalne zachowanie Leo Messiego w meczu Ligi Mistrzów

Kamery rejestrujące środowy mecz Barcelony z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów pokazały Leo Messiego, który momentami był w ogóle niezainteresowany grą i spacerował po murawie. Argentyńczyk jasno daje do zrozumienia o swojej frustracji grą klubu, choć nigdy nie należał do najwięcej biegających piłkarzy "Dumy Katalonii".

Koeman o Messim: Nie interesuję się zdjęciami, na których nie biega. Jego zaangażowanie jest odpowiednie

Do sytuacji odniósł się na konferencji prasowej przed kolejnym meczem Barcelony jej trener, Ronald Koeman. - Możecie zrobić zdjęcie dowolnego zawodnika, gdy chodzi, a nie biega w trakcie meczu. Nie patrzę na to, ani się tym nie interesuję, bo wiem, że jego zaangażowanie jest odpowiednie. Jeśli chcecie tworzyć kontrowersje, to wasz problem, ja się do tego nie mieszam - mówił Holender do dziennikarzy. I dodał sfrustrowany: pewnie są zdjęcia, na których ja siedzę w czasie meczu, albo jestem wściekły. Chyba musimy zwracać większą uwagę na nasz wygląd w trakcie gry, niż na pracę, którą wykonujemy.

Szkoleniowca Barcelony zapytano także o ogólną ocenę ostatniej formy Messiego. - Każdego dnia dostaję informacje o Messim i doskonale wiem, jak ma się jego forma psychiczna i fizyczna. Jeśli nie będzie gotowy na sto procent, to nie zagra. Obecnie widzę go jako świetnego i silnego zawodnika, który cieszy się uprawianiem tego sportu. Chcemy go zawsze tam, gdzie możemy najbardziej zranić przeciwnika. Dlatego gra różnie - jako fałszywa "9", czy skrzydłowy, ale wszędzie jest bardzo groźny - ocenił Koeman.

Barcelonę czeka teraz ligowy mecz na Camp Nou z Realem Betis. Jego początek zaplanowano na sobotę, 7 listopada o godzinie 16:15. Katalończycy zajmują dwunaste miejsce w tabeli La Liga po sześciu rozegranych spotkaniach z dorobkiem ośmiu punktów. Do lidera - Realu Sociedad, który ma o dwa rozegrane mecze więcej - tracą dziewięć punktów.

