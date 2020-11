Lewandowski czy Haaland? Zdania legend Bundesligi są podzielone

Robert Lewandowski jest najlepszym strzelcem ubiegłego sezonu Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. Erling Haaland wszedł w ligę niemiecką z przytupem, strzelając coraz więcej goli. Kibice już zacierają ręce przed pojedynkiem tych dwóch napastników. "Bild" zapytał niemieckie legendy, czy Haaland jest w stanie dorównać Polakowi.

Robert Lewandowski czy Erling Haaland? Legendy Bundesligi zabrały głos przed klasykiem

Niemiecki dziennik "Bild" zapytał emerytowanych zawodników m.in. Bayernu Monachium, Borussii Dortmund oraz Schalke 04 o rywalizację Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda. Reprezentant Polski z 10 golami na koncie w obecnym sezonie ponownie zajmuje pozycję lidera klasyfikacji strzelców. 20-letni Norweg uzbierał do tej pory pięć goli.

- Myślę, że Erling Haaland będzie tak dobry, jak Lewandowski. Wciąż jest młody, a już gra na bardzo wysokim poziomie. Jest niesamowicie ambitny i pazerny na gole. Wierzę, że wkrótce wejdzie na poziom Lewandowskiego - przyznał Giovanne Elber, były piłkarz Bayernu Monachium.

- Porównując ich, trzeba zwrócić uwagę na jedno: Haaland mając 20 lat, jest na pewno bardziej ukształtowanym piłkarzem, niż w tym samym wieku był Lewandowski. Polak później zaczął udowadniać swoją klasę, a to, co robi obecnie, jest szaleństwem. Haaland startuje jednak z takiego pułapu, że też może stać się naprawdę wielkim - stwierdził Karl-Heinz Riedle, legenda BVB.

Nie zabrakło także stronniczych wypowiedzi, które faworyzowały jednego lub drugiego napastnika. Za Erlingiem Haalandem wypowiedział się mistrz świata z 1990 roku, legenda FC Koeln. - Myślę, że Haaland może być jeszcze lepszy od Lewandowskiego. Jest aktualnie dużo lepszym piłkarzem, niż Polak był w jego wieku - powiedział Pierre Littbarski.

- Dla mnie Lewandowski jest obecnie miarą wszystkiego na pozycji środkowego napastnika. Nie sądzę, by Haaland kiedykolwiek był od niego lepszy. To niemal niemożliwe - stwierdził natomiast Uwe Seeler, strzelec 404 goli dla Hamburger SV. W podobnym tonie wypowiedział się Klaus Fischer, mówiąc, że reprezentant Polski dużo lepiej gra głową. - Trudno będzie to nadgonić, bo to kwestie, które wypracowuje się we wcześniejszych latach - dodała legenda Schalke 04.

Borussia Dortmund po raz ostatni wygrała w Bundeslidze z Bayernem Monachium w listopadzie 2018 roku (3:2). W kolejnych ligowych pojedynkach górą był Bayern, wygrywając kolejno 5:0, 4:0 i 1:0. Najbliższy Der Klassiker odbędzie się w sobotę o godz. 18:30. Relację na żywo można śledzić na Sport.pl.