Wiemy, kto zdobyłby Złotą Piłkę. Przepytaliśmy członków jury. Zdecydowany zwycięzca

Robert Lewandowski ma za sobą najlepsze miesiące w karierze. Z Bayernem Monachium wygrał Ligę Mistrzów, Bundesligę i Puchar Niemiec. Wielu uważa, że nie miałby sobie równych w plebiscycie Złotej Piłki, gdyby tegoroczna gala nie została odwołana przez magazyn "France Football". Postanowiliśmy to sprawdzić. Zapytaliśmy część dziennikarzy z całego świata głosujących w plebiscycie Złotej Piłki, na kogo oddaliby głos w tym roku. Poprosiliśmy ich o wskazanie trzech najlepszych zawodników oraz uzasadnienie pierwszego miejsca.

Bajram Shala, Kosowo, redakcja RTV 21

1. Joshua Kimmich

2. Robert Lewandowski

3. Kylian Mbappe

Wybrałem Kimmicha ze względu na jego inteligencję boiskową i umiejętność gry na wielu pozycjach. Jest bardzo mocnych w wielu elementach gry. Ma świetne podanie, strzał, potrafi przyłączyć się do akcji ofensywnej, doskonale broni i potrafi przewidzieć rozwój akcji, dzięki czemu dobrze ustawia się na boisku.

Rasim Movsumzadeh, Azerbjedżan, redakcja "Sportsman Magazine".

1. Robert Lewandowski

2. Erlinga Haaland

3. Serge Gnabry

Gdy Bundesliga, pierwsza z czołowych lig, wznowiła sezon po przerwie spowodowanej pandemią, Bayern Monachium kontynuował zwycięską serię, a Robert Lewandowski nadal strzelał gole, zdałem sobie sprawę, że zostanie głównym pretendentem do Złotej Piłki. Anulowanie tej nagrody w 2020 roku to duża strata dla polskiego napastnika.

Głosowałem na niego w 2015 roku, gdy zajął wysokie czwarte miejsce. Pamiętam go zresztą od 2008 rok, gdy grając dla Lecha Poznań, strzelił zwycięskiego gola w meczu eliminacji Pucharu UEFA z Chazarem Lenkoran z Azerbejdżanu. Kiedyś przeczytałem słowa Lewandowskiego: „Motywuję się chęcią zdobycia kolejnych trofeów. Chcę być lepszym graczem i nie ma innego sposobu na pokazanie tego poza boiskiem.” Jestem pewien, że w przyszłym roku Lewandowski spróbuje zdobyć Złotą Piłkę.

Peter Kanjere, Malawi, redakcja Sports Writers

1. Robert Lewandowski

2. Neymar

3. Leo Messi

Robert Lewandowski to najlepszy napastnik w Europie w tym roku. Pomógł Bayernowi wygrać Bundesligę, a potem Ligę Mistrzów. Jego dokonania są niezwykłe. Nie ma wątpliwości, kto był najlepszy. Neymar z kolei wreszcie pokazał, że potrafi być liderem drużyny, grać dla innych. Pierwszy raz doszedł do finału LM z PSG. Messi był liderem Barcelony, która gra słabiej, ale jego liczby są nadal imponujące.

Osman Rosales Cruz, Nikaragua, redakcja El Nuevo Diario et Radio 580

1. Robert Lewandowski

2. Cristiano Ronaldo

3. Leo Messi

Dla mnie Robert Lewandowski jest najlepszy w tym roku. 34 gole w Bundeslidze, 15 w Lidze Mistrzów. Do tego najlepszy asystent w Lidze Mistrzów razem z Angelem di Marią. Jego drużyna zdobyła trzy tytuły. To mówi samo za siebie. Na drugim miejscu postawiłbym na Cristiano Ronaldo. Juventus dzięki tego bramkom znów został mistrzem Włoch. Leo Messi zająłby u mnie trzecie miejsce. Liczby ma fantastyczne - 31 goli i 26 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego drużyna jednak nic nie wygrała.

Juha Kanerva, Finlandia, redakcja Ilta-Sanomat

1. Robert Lewandowski

2. Jordan Henderson

3. Neymar

Robert Lewandowski był najbardziej efektywny w tym roku. Jego gole dały Bayernowi aż trzy tytuły. To najlepszy rok w karierze Polaka i zasłużył na nagrodę.

Lasana Liburd, Trynidad i Tobago, redakcja Wired868

Robert Lewandowski to najlepszy piłkarz 2020 roku. Jego opanowanie i konsekwencja były kluczowymi elementami sukcesu Bayernu Monachium. Obserwowanie Lewandowskiego przy pracy jest jak obserwowanie doskonale naoliwionej maszyny, robiącej dokładnie to, do czego została zaprogramowana. Jestem pod wrażeniem jego gry w ostatnich miesiącach. Dalszych miejsc nie potrafię wskazać.

Kenneth Dlamini, Suazi, redakcja "The Swazi Observer”

1. Robert Lewandowski

2. Sadio Mane

3. Kevin De Bruyne

To trudny wybór, bo ten rok z powodu pandemii jest inny niż poprzednie. Jednak jako najlepszego wskazałbym Roberta Lewandowskiego. Jego gra była imponująca, wygrał wszystko, co było do wygrania w tym roku. Na drugim miejscu dałbym Sadio Mane, który był moim zdaniem kluczowym piłkarzem Liverpoolu zdobywającego upragnione mistrzostwo Anglii. Na trzecim miejscu stawiam Kevina De Bruyne z Manchesteru City.

Mathews Kabamba, Zambia, redakcja "Zambia Daily Mail"

1. Robert Lewandowski

2. Kevin De Bruyne

3. Leo Messi

Szkoda, że w tym roku nie będzie plebiscytu Złotej Piłki. Robert Lewandowski był wspaniały i w normalnych okolicznościach byłby głównym faworytem do zdobycia nagrody dla najlepszego piłkarza roku. Na drugim miejscu umieściłbym Kevina De Bruyne. Jego Manchester City nie zdobył żadnego ważnego tytułu, ale Belg zrobił na mnie swoimi występami wielkie wrażenie. Wzniósł się na inny poziom. W poszczególnych meczach grał na niezwykle wysokim poziomie. Trzecie miejsce ma u mnie Leo Messi.

Momodou Bah, Gambia, freelancer

Nie potrafię wskazać aż trzech najlepszych piłkarzy, ale wiem, że na nagrodę zasłużył w tym roku Robert Lewandowski.

Charles Camenzuli, Malta, redakcja Net TV Sports

1. Robert Lewandowski

2. Sergio Ramos

3. Sadio Mane

Lewandowski to wybór oczywisty. Jego drużyna wygrała w tym roku Ligę Mistrzów. Na drugim miejscu jest Sergio Ramos. Lider Realu Madryt, który był bezsprzecznie najlepszy w LaLiga. Trzecie miejsce daję Sadio Mane. Senegalczyk był kluczowym piłkarzem Liverpoolu, który imponował w Premier League.

Didier Hiegel, Luksemburg, redakcja wort.lu

1. Robert Lewandowski

2. Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Neymar

Robert Lewandowski ma za sobą najlepsze miesiące w karierze. Jego bramki, asysty, tytuły indywidualne i drużynowe zdobyte z Bayernem, liczba rozegranych spotkań - to wszystko jest imponujące. Zdominował zarówno Bundesligę, jak i Ligę Mistrzów. W ostatnich latach jest wyraźnie na fali i to dobrze dla Bayernu, który go zatrzymał. Miałbym trudny wybór, jeśli chodzi o kolejne miejsca w Złotej Piłce. Karim Benzema był liderem Realu Madryt, najlepszej drużyny w Hiszpanii. Kevin De Bruyne imponował w Manchesterze City. Neymar był bardzo dobry w turnieju finałowym Ligi Mistrzów.

Mike Seium Pele Junior, Erytrea, redakcja eri-internationalsports.org

1. Robert Lewandowski

2. Neymar

3. Serge Gnabry

Współczuję Robertowi, ponieważ w 2020 roku jest u szczytu kariery. Neymar wraca do formy w ostatnich tygodniach i wierzę, że może być jeszcze lepszy. Na trzecim miejscu wybrałbym Serge'a Gnabry'ego, ponieważ grał dobrze zarówno dla swojego klubu, jak i reprezentacji.

John Kayanga, Sudan Południowy, redakcja "Power Goals Page”

1. Robert Lewandowski

2. Neymar

3. Kylian Mbappe

Robert Lewandowski zająłby pierwsze miejsce ze względu na to, jak niesamowicie wygląda w tym roku. Strzelił nie tylko dużo goli, ale i dały one Bayernowi Monachium trzy tytuły. Żaden inny piłkarz nie miał takiego wpływu na zespół. Drugie miejsce dla Neymara, a trzecie dla Kyliana Mbappe.

Emmanuel Gustave Samnick, Kamerun, redakcja "L’Actu - Sport"

1. Manuel Neuer

2. Thiago Alcantara

3. Marquinhos

To zawsze trudny wybór by wskazać najlepszych piłkarzy w Złotej Piłce. Opieram się jednak na występach w finałowym turnieju Ligi Mistrzów. Te zawody były najważniejsze w tym roku. Pierwsze miejsce dałbym Manuelowi Neuerowi, który bronił bardzo pewnie, a w finale był bohaterem Bayernu. Drugie miejsce dla Thiago, który także był liderem zespołu Hansiego Flicka. Trzecie miejsce to Marquinhos, cichy bohater PSG.

Sergey Nikolaev, Białoruś, redakcja "Pressball"

1. Robert Lewandowski

2. Kevin De Bruyne

3. Cristiano Ronaldo

Lewandowski zasłużył na nagrodę. Miał fantastyczny sezon, strzelił mnóstwo goli, wygrał wszystko, co mógł z Bayernem. Nie miałby nawet wielkiej konkurencji w walce o Złotą Piłkę.

John Greechan, Szkocja, redakcja "Scottish Daily Mail"

1. Robert Lewandowski

2. Cristiano Ronaldo

3. Thiago

Przede wszystkim cieszę się, że udało się uniknąć nadużyć związanych z głosowaniem w tym roku. Gdyby jednak doszło do plebiscytu, to oczywistym kandydatem byłby Robert Lewandowski. Drugie miejsce dałbym Cristiano Ronaldo, a trzecie Thiago z Bayernu,

Earl Basden, Bermudy, redakcja Islanstats

1. Trent Alexander-Arnold

2. Mohamed Salah

3. Robert Lewandowski

Przede wszystkim wyróżniłbym Liverpool za to, jak grał do wybuchu pandemii. Stąd na pierwszym miejscu wskazałbym Trenta Alexandra- Arnolda, a następnie Mohameda Salaha.

Simao Rodrigues, Republika Zielonego Przylądka, redakcja Infopress

1. Robert Lewandowski

2. Sadio Mane

3. Kevin De Bruyne

Niestety w tym roku z powodu pandemii nie ma plebiscytu. Myślę, że reprezentujący Polskę Robert Lewandowski był najlepszy ze wszystkich i zdobyłby nagrodę. Nie dość, że był najlepszym strzelcem Bayernu Monachium, to odegrał też kluczową rolę w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. To kompletny piłkarz z niesamowitą wizją gry.

Azmaal Hydoo, Mauritius, redakcja "Lékip"

1. Robert Lewandowski

2. Manuel Neuer

3. Sadio Mane

Dla mnie najlepszy w tym roku jest Robert Lewandowski. Ma imponujące statystyki, to prawdziwa maszyna do strzelania goli. Dla niego wiek to tylko liczba. Jako 32-latek stworzył z 25-letnim Serge’m Gnabrym najlepszy duet napastników w Lidze Mistrzów. Obaj byli fantastyczni, tak jak cały Bayern Monachium.

Giedrius Janonis, Litwa, freelancer

1. Robert Lewandowski

2. Leo Messi

3. Kevin De Bruyne

Robert Lewandowski był najlepszym piłkarzem Bayernu Monachium, który zdominował rozgrywki Ligi Mistrzów. Miałby największe szanse na Złotą Piłkę.

Abdel-Malik Koudize, Niger, redakcja sport227.com

1. Robert Lewandowski

2. Neymar

3. Leo Messi

To prosta odpowiedź - po nagrodę sięgnąłby Robert Lewandowski. Wygrał wszystkie tytuły, jakie mógł i był najlepszym strzelcem trzech rozgrywek. To był jego rok.

Vladimir Novaković, Serbia, redakcja Sportklub

1. Robert Lewandowski

2. Kevin De Bruyne

3. Karim Benzema

Statystyki Lewandowskiego są nie z tego świata, jego ogólna gra również się poprawiła, a jego drużyna wygrała wszystkie dostępne trofea. Nie ma wątpliwości, zasłużył na nagrodę.

Bruno Porzio, Salwador, redakcja Radio Punto 105

1. Robert Lewandowski

2. Manuel Neuer

3. Neymar

Bez wątpienia najlepszy był Robert Lewandowski. Nie tylko indywidualnie, ale i pomógł drużynie zdobyć cenne trofea. Gratulacje dla waszego kraju, macie wspaniałego piłkarza.

Daniel Garb, Australia, redakcja Fox Sports

Głosowałbym na Roberta Lewandowskiego i jestem pewien, że w tym roku zdobyłby Złotą Piłkę. Wielka szkoda dla niego, że tegoroczny plebiscyt został odwołany. Jego występy były spektakularne. Nie wiem, kto byłby za Lewandowskim, ale Polak z pewnością sięgnąłby po nagrodę.

Aliou Goloko, Senegal, redakcja "Allafrica"

1. Robert Lewandowski

2. Neymar

3. Manuel Neuer

Robert Lewandowski zasłużył na nagrodę w tym roku. Był najlepszym piłkarzem w czołowych ligach Europy i zdobył Ligę Mistrzów. To wielka przyjemność oglądać jego grę.

Manos Staramopoulos, Grecja, redakcja "Dimokratia"

1. Robert Lewandowski

2. Manuel Neuer

3. Neymar

Uważam, że zwycięzcą Złotej Piłki powinien być w tym roku Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium najbardziej przyczynił się do sukcesów niemieckiej drużyny. Do był jak dotąd jego najlepszy sezon w karierze. Nie można także zapomnieć o Manuelu Neuerze, który w Lidze Mistrzów był fantastyczny.

Robert Lewandowski bezkonkurencyjny

Na 26 przepytanych dziennikarzy aż 23 (88 procent) wskazało, że to Robert Lewandowski powinien otrzymać w tym roku Złotą Piłkę. Sporządziliśmy także klasyfikację punktową na podstawie otrzymanych odpowiedzi (przy założeniu, że za 1. miejsce - 5 punktów, za 2. miejsce - 3 punkty, za 3. miejsce - 1 punkt):

Robert Lewandowski 119 punktów Neymar 21 Kevin De Bruyne 15 Manuel Neuer 15 Sadio Mane, Thiago Alcantara - po 8 Leo Messi, Cristiano Ronaldo - po 7 Trent Alexander- Arnold, Joshua Kimmich - po 5 Karim Benzema 4 Mohamed Salah, Sergio Ramos, Jordan Henderson, Erling Haaland - po 3 Serge Gnabry, Kylian Mbappe - po 2 Marquinhos 1

Zdecydowana większość dziennikarzy odpowiedziała, że zagłosowałaby za przyznaniem Złotej Piłki Robertowi Lewandowskiemu. Sam Polak w rozmowie z mediami w piątek stwierdził, że to sobie przyznałby tegoroczną nagrodę. Najbardziej absurdalna była odpowiedź dziennikarza z Bermudów, który stwierdził: „Przede wszystkim wyróżniłbym Liverpool za to, jak grał do wybuchu pandemii”. Na pierwszym miejscu umieścił prawego obrońcę mistrza Anglii, Trenta Alexandra-Arnolda, a na drugim napastnika Mohameda Salaha. Trzecie miejsce dałby Robertowi Lewandowskiemu. Ciężko zrozumieć ten wybór, bo choć Liverpool w spektakularny sposób wygrał Premier League, pierwszy raz od 30 lat, to jednak nie da się porównać mistrzostwa Anglii z triumfem w Lidze Mistrzów, czego dokonał Bayern Monachium.

Robert Lewandowski z nagrodą FIFA?

Lewandowski jest w życiowej formie. Tydzień temu pierwszy raz wygrał Ligę Mistrzów. Z powodu kontrowersyjnej decyzji "France Fooball" nie otrzyma w tym roku Złotej Piłki. Ma jednak szansę na nagrodę FIFA Best. Prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge zdradził kilka dni temu: "Rozmawiałem z Infantino [Gianni Infantino, szef FIFA - przyp. red.] przez telefon. FIFA poważnie rozważa teraz możliwość przyznania Złotej Piłki". Prawdopodobnie chodziło mu właśnie o plebiscyt The Best, którego rozstrzygnięcie FIFA przełożyła w maju, nie wyznaczając nowego terminu.

Różnica między nagrodami jest taka, że w Złotej Piłce głosują dziennikarze z całego świata. Wybierają najlepszego piłkarza w danym roku kalendarzowym. Tymczasem w FIFA The Best decydują głosy kapitanów reprezentacji, selekcjonerów, dziennikarzy oraz kibiców, a wybierany jest najlepszy piłkarz danego sezonu.

