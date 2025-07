Ależ im nastrzelał! Niezwykły wyczyn Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem w historii naszego kraju i przez wielu jest uważany za najlepszego napastnika na świecie. Grał m.in. w Lechu Poznań, Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i FC Barcelonie. W czasie całej swojej kariery zagrał w 823 mecze i strzelił 610 goli i dołożył do tego 155 asyst.

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Robert nie musisz się już chwalić, nie rób tego!

Niezwykły wyczyn Lewandowskiego

Zdaniem wielu ekspertów napastnik FC Barcelony został okradziony ze Złotej Piłki w 2020 i 2021 roku. Przypomniał o tym serwis goal.com w ubiegłym roku. "Niestety, pandemia Covid-19 'okradła' reprezentanta Polski. [...] Ceremonia w 2020 r. została odwołana po tym, jak francuskie władze podjęły decyzję o przedwczesnym zakończeniu sezonu Ligue 1 (podobnie postąpiło kilka innych krajów w Europie - red.)" - mogliśmy przeczytać. W rankingu "największych kradzieży" w historii tego plebiscytu zajął on drugie miejsce. Przed nim był tylko Thierry Henry (2003 rok).

Polak mimo 36 lat na karku wciąż jest bardzo skuteczny. Profil "The Touchline", którego obserwuje 1,2 mln użytkowników serwisu X przytoczył statystyki Roberta Lewandowskiego, które są imponujące. "Który inny napastnik jest tak samo konsekwentny jak Robert Lewandowski?" - zapytano i przytoczono konkretne dane:

2018/19: 49 G/A w 47 meczach.

2019/20: 64 G/A w 47 meczach.

2020/21: 57 G/A w 40 meczach.

2021/22: 56 G/A w 46 meczach.

2022/23: 41 G/A w 46 meczach.

2023/24: 35 G/A w 49 meczach.

2024/25: 45 G/A w 52 meczach.

Reakcja kibiców na statystyki Roberta Lewandowskiego

W komentarzach pojawiło się kilka nazwisk, takich jak Kylian Mbappe, Luis Suarez, czy Sergio Aguero, ale lwia część odpowiedzi użytkowników skupiała się na tym, jak skuteczny jest Robert Lewandowski.

"Myślę, że Luis Suarez i Aguero są lepszymi napastnikami, ale nie wiem, czy mają taki poziom konsekwencji", "Został okradziony z dwóch złotych piłek", "Konsekwencja tego człowieka jest naprawdę przerażająca. Liczby na poziomie maszyny", "Nikt nie jest wystarczająco blisko", "Żaden, dlatego mówię, że Lewa jest najlepszym napastnikiem XXI wieku", "Jego konsekwencja jest naprawdę niezrównana" - możemy przeczytać.

Robert Lewandowski aktualnie przygotowuje się do nowego sezonu LaLigi. Razem z FC Barceloną niedługo uda się na tournee do Azji. Mimo 36 lat na karku Polak wciąż jest jednym z kluczowych ogniw Dumy Katalonii i wydaje się, że w kolejnym sezonie się to nie zmieni.