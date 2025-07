To była 119. minuta hitu w półfinale ME. Nieprawdopodobne!

Tylko trzy mecze pozostały do zakończenia Euro 2025 kobiet w Szwajcarii. W pierwszym półfinale reprezentacja Anglii zmierzyła się z Włochami, a w drugim Niemcy zagrają z Hiszpanią. Po tym zostanie już do rozegrania tylko wielki finał.

Reprezentacja Anglii stanęła nad przepaścią, ale wyszarpała awans do finału Euro 2025

W ćwierćfinale Angielki dopiero po serii rzutów karnych pokonały Szwedki, a Włoszki po golu w 90. minucie spotkania wygrały 2:1 z Norweżkami. Faworytkami wtorkowego spotkania były "Córki Albionu", które przecież na tegorocznym turnieju broniły tytułu sprzed trzech lat, gdy w finale pokonały Niemki po dogrywce 2:1.

Jak można było się spodziewać - to Angielki prowadziły grę, a Włoszki skupiały się głównie na kontratakach. A że aktualne mistrzynie Europy radziły sobie dosyć niemrawo, to piłkarki z Półwyspu Apenińskiego stwarzały coraz większe zagrożenie pod bramką wicemistrzyń świata sprzed dwóch lat. Efektem tego była kontra z 33. minuty, gdy Sofia Cantore urwała się prawym skrzydłem, dośrodkowała w pole karne, piłka trafiła pod nogi Barbary Bonansei, która przyjęła piłkę i z powietrza huknęła prosto pod poprzeczkę! Była to piękna akcja Włoszek, która przyniosła im zasłużone prowadzenie, które utrzymało się do końca pierwszej połowy.

W drugiej połowie Angielki coraz bardziej spychały Włoszki do defensywy, ale te świetnie się broniły niczym ich koledzy na mundialu w 2006 roku czy na Euro 2020. Największe zagrożenie pod bramką Laury Giuliani były za sprawą uderzeń z dystansu, które były albo niecelne albo na posterunku znajdowała się włoska bramkarka. Włoszki za to nie potrafiły już przeprowadzić tak udanej kontry, jak ta, która dała im bramkę.

A czasu było coraz mniej. Angielki próbowały, atakowały, ale nic z tego nie potrafiło przynieść konkretnego skutku, dającego bramkę wyrównującą. Aż przyszła szósta z siedmiu doliczonych minut do drugiej połowy! Bezbłędna przez cały mecz Giuliani źle zachowała się przy dośrodkowaniu, odbiła piłkę prosto pod nogi Michelle Agyemang, a ta wpakowała ją do bramki! Było 1:1 i potrzebna była dogrywka w celu wyłonienia pierwszych finalistek Euro 2025.

W dogrywce widać było, że obie drużyny odczuwały trudy spotkania, bo była o wiele bardziej wyrównana. Jej pierwsza odsłona jednak nie przyniosła żadnych konkretnych sytuacji, a co za tym idzie - również bramek. W drugiej części dogrywki Angielki znowu ruszyły, był strzał Agyemang w poprzeczkę, aż w 117 minucie w polu karnym upadła jedna z Angielek, a prowadząca mecz Jasa Martincić podyktowała rzut karny za głupi faul jednej z włoskich obrończyń.

Do rzutu karnego podeszła Chloe Kelly, ale Giuliani obroniła jej uderzenie! Angielka jednak dopadła do piłki i dobitka wpadła do siatki. Było 2:1 w 119. minucie spotkania. I to dało Angielkom awans do drugiego finału Euro z rzędu, a zarazem czwartego w historii!

Anglia - Włochy 2:1

Bramki: 90+6' Agyemang, 119' Kelly - 33' Bonansea

Drugi półfinałowy mecz Euro 2025 Niemcy - Hiszpania zostanie rozegrany w środę 23 lipca o godz. 21:00. Wielki finał zaplanowany jest na niedzielę 27 lipca o godz. 18:00 na stadionie w Bazylei.