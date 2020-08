Kibice domagają się przywrócenia Złotej Piłki. Jest odpowiedź z "France Football"

Bayern Monachium sięgnął w niedzielę po raz szósty w historii po tytuł w Lidze Mistrzów. W niedzielnym finale mistrzowie Niemiec pokonali PSG 1:0 po bramce Comana. Robert Lewandowski, choć w finale bramki nie strzelił, został królem strzelców całych rozgrywek z 15 bramkami na koncie. Polak w tym sezonie zachwycał swoją formę strzelecką. Do tego zdobył wszystko, co miał do zdobycia z Bayernem - mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów. Z pewnością byłby głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki, jednak plebiscyt "France Football" został odwołany po tym, gdy Ligue 1 przedwcześnie zakończyła swoje rozgrywki.

"France Football" zmieni decyzję w sprawie Złotej Piłki?

W internecie trwa akcja "Reverse the Decision to Cancel the 2020 Ballon D'Or", w ramach której powstała petycja, gdzie kibice składają podpis, chcąc namówić redakcję "France Football" do zmiany decyzji. Zastępca redaktora naczelnego francuskiej gazety, Arnaud Tulipier, przyznał w rozmowie z Interią, że nie wierzy w zmianę decyzji. - Rozumiem, że w Polsce mogły być duże oczekiwania związanie ze Złotą Piłką dla Roberta Lewandowskiego w tym roku, ale trudno mi sobie wyobrazić, aby tak poważna decyzja ogłoszona przez organizatora plebiscytu została jeszcze zmieniona - podkreślił Tulipier.

- Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w niedzielnym finale nie wygrywa Bayern, tylko PSG i Kylian Mbappe strzela dwa gole. Oczywiście, że gdyby po czymś takim FF zdecydował się na przywrócenie nagrody, zostałoby to odebrane w sposób podejrzany. Dlatego jest to niemożliwe - dodał Tulipier, podkreślając jednocześnie, że nie jest oficjalne stanowisko francuskiego magazynu.

Francuz podkreśla, że Lewandowski, jeśli utrzyma tak doskonałą formę, ma jeszcze szansę w następnych edycjach plebiscytu. W tym roku polski napastnik może także liczyć na nagrodę "The Best", którą przyznaje FIFA. Wydaje się, że Polak nie ma konkurentów, biorąc pod uwagę sukcesy zarówno drużynowe, jak i indywidualne, które osiągnął w tym sezonie.

