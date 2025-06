Niespodziewany atak w kierunku Probierza. Nie miał litości

Obecnie jest głośno jest o konflikcie Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem. Selekcjoner odebrał opaskę kapitańską wybitnemu napastnikowi i wręczył ją Piotrowi Zielińskiemu. 36-latek wyznał, że nie spodobał mu się sposób komunikacji, gdyż selekcjoner zadzwonił do niego, gdy ten... kładł dzieci spać. W związku z m.in. tym wydarzeniem piłkarz FC Barcelony stracił do niego zaufanie i ogłosił, że póki on jest trenerem kadry, nie wystąpi w Biało-Czerwonych barwach.

Niespodziewany atak w kierunku Probierza

Sytuacja jest na tyle gorąca, że te wydarzenia mają miejsce tuż przed ważnym meczem z Finlandią. Akurat Michał Probierz w trakcie kariery klubowej miał okazji prowadzić piłkarza tej nacji. Miało to miejsce w 2014 roku, kiedy przejął Jagiellonię Białystok po Piotrze Stokowcu. Mowa oczywiście o Joelu Perovuo. Ten w mocnych słowach wypowiedział się nt. aktualnego selekcjonera. - Jego coaching był żartem w porównaniu z jego poprzednikiem. Probierz był narcyzem żyjącym w jakimś baśniowym świecie, który wyobrażał sobie, że jest jakimś topowym trenerem - zaatakował w rozmowie z Elmo TV.

- Punkt wyjścia Probierza nie był najlepszy, ponieważ kilka tygodni wcześniej pokonaliśmy w Pucharze Polski trenowaną przez niego drużynę z Gdańska, całkowicie dominując linię pomocy. Probierz został zwolniony w wyniku porażki w pucharze, a następnie ten sam człowiek prowadził nasze sesje treningowe dwa tygodnie później - dodał.

- Sam Probierz biegał na treningu, psując grę. Ponadto miał różne sztuczki, których używał na graczach, których nie lubił - kontynuował.

Joel Perovuo: Probierz nie lubił zagranicznych piłkarzy

Fin przypomniał również kilka sytuacji związanych ze stylem prowadzenia drużyny. - Probierz nie lubił nas - zagranicznych graczy, chciał się nas pozbyć. Nalegał nawet, żeby gracze mówili po polsku - podkreślił.

- Według sztabu szkoleniowego i innych graczy byłem najlepszym środkowym pomocnikiem drużyny. Jednak Probierz przeniósł mnie do rezerw i zaczął mnie wypychać, a także na przykład Szweda Sebastiana Rajalakso, z drużyny - oświadczył.

"Lewandowski jako jedyny może przeciwstawić się Probierzowi"

Joel Perovuo w dosadnych słowach stwierdził, że Michał Probierz, który objął posadę selekcjonera we wrześniu 2023 roku, dostał tę pracę po znajomości. - Nigdy nie zostałby wybrany na trenera reprezentacji Polski, gdyby nie prezes PZPN Cezary Kulesza, który był jednym z prezesów Jagiellonii w czasach Probierza. Kulesza zatrudnił swojego starego przyjaciela zamiast bardziej wykwalifikowanej alternatywy i teraz cieszymy się owocami tego wyboru - zaznaczył.

- Lewandowski z pewnością nie jest jedynym graczem, który buntuje się przeciwko Probierzowi. Jest po prostu jedynym, którego przewaga i pozycja są wystarczające, aby w ten sposób przeciwstawić się trenerowi - zakończył.