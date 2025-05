Niewypał transferowy Legii tam stał się gwiazdą. Ustawili się po niego giganci!

Migouel Alfarela jest w Polsce, a przede wszystkim w Warszawie uważany za niewypał transferowy Legii. Piłkarz nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Rozegrał 22 mecze dla Wojskowych i strzelił tylko jednego gola z Motorem Lublin i dołożył dwie asysty. W związku z tym został wypożyczony do Grecji, a konkretniej do zespołu Athens Kallithea.

Niewypał Legii na celowniku gigantów

Tam spisał się fenomenalnie, bardzo szybko stając się jednym z kluczowych zawodników. W sumie strzelił dziewięć goli w siedemnastu meczach w zaledwie cztery miesiące. "Silny, zdecydowany i konsekwentny, robił wrażenie na wszystkich swoimi występami, a jego występy nie umknęły uwadze największych klubów greckiego futbolu" - informują dziennikarze Foot Mercato.

Według doniesień serwisu zaczęły się nim interesować największe greckie marki - Panathinaikos, Olympiakos, AEK i PAOK. "bardzo uważnie obserwują zawodnika i poważnie rozważają transfer tego lata" - czytamy.

"W wieku 27 lat Alfarela wydaje się gotowy na nowy krok. Jedno jest pewne, okno transferowe zapowiada się gorąco w momencie, gdy jego nazwisko nieustannie jest na ustach menedżerów i kibiców" - podkreślono.

Przebieg kariery Migouela Alfareli

Migouel Alfarela trafił do Legii Warszawa przed sezonem, podpisując trzyletni kontrakt. Zespół występującej w Ligue 2 SC Bastii opuścił za milion euro. "Sezon 2023/24 zakończył z 37 meczami, w których zdobył 12 bramek, na boisku spędził ponad 2,5 tys. minut. Na drugim poziomie rozgrywek we Francji rozegrał łącznie 100 meczów" - informował wówczas stołeczny klub.

Napastnik jest wychowankiem Le Havre. Z drugiej drużyny przeniósł się w 2018 roku do ESM Gonfreville. W 2019 roku trafił do FC Annecy, z którego po dwóch latach odszedł do Paris FC. Do Bastii trafił w 2022 roku. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na 500 tys. euro.