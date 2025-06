Stanowski zmienił zdanie ws. Lewandowskiego. "Robercik"

Sprawa Lewandowskiego i Probierza cały czas dynamicznie się rozwija. Wczoraj najpierw dowiedzieliśmy się, że Piotr Zieliński przejmie opaskę kapitańską od Lewego, a potem, że ten rezygnuje z gry w kadrze, dopóki jej trenerem dalej będzie były szkoleniowiec Jagielloni. Dzisiaj miała miejsce natomiast konferencja prasowa w Helsinkach, podczas której Probierz tłumaczył swoją decyzję. Lewandowski natomiast wypowiadał się dla portalu WP SportoweFakty.

Krzysztof Stanowski nie zdecydował się jednoznacznie poprzeć jednej ze stron, ale i tak w dosadnych słowach wypowiedział się o Lewandowskim. Zaczął od jego decyzji o odpuszczeniu spotkań z Mołdawią oraz Finlandią: - Ja początkowo go broniłem i dalej trochę będę. Bo każdy wie, kiedy potrzebuje odpoczynku - zaczął Krzysztof Stanowski w swoim materiale na Kanale Zero. Jednak po chwili dodał. - Ale potem się okazało, że to nie do końca tak. Bo Lewandowski stał się wiecznym niewolnikiem swojego wizerunku.

Stanowski wytłumaczył tę tezę w taki sposób: - Im bardziej Robercik stara się, by jego wizerunek był nienaruszony, tym bardziej wypada w tym niewiarygodnie. Jak się Robert zorientował, że wiele osób bez specjalnego zrozumienia przyjęło informację, że nie przyleci na mecze z Mołdawią i Finlandią, a sam Grosicki podczas konferencji dał mu pstryczka w nos, to co wtedy zrobił? Wsiadł samolot, przyleciał i ogłosił, że (jego obecność na spotkaniu z Mołdawią) to od początku miała być niespodzianka. Ta. A leci mi tu tramwaj? - zapytał retorycznie szef Kanału Zero.

Po chwili Krzysztof Stanowski dodał jeszcze: - Trochę to smutne, że facet nie potrafi postawić na swoim nawet w kwestii urlopu, tylko tak się boi opinii publicznej, że wiecznie lawiruje.