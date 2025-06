Jakby tego było mało. "Konflikt" Lewandowski - Kulesza. "Nigdy mu nie zapomniał"

W niedzielę Robert Lewandowski - decyzją Michała Probierza - przestał pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski. Chwilę później piłkarz FC Barcelony oświadczył, że nie będzie w niej występował, dopóki jej selekcjonerem dalej będzie były trener Jagiellonii. Od tamtego czasu zarówno jeden, jak i drugi zdążyli się wypowiedzieć w mediach na swój temat oraz odnośnie do całego zamieszania.

Robert Lewandowski poza kadrą Polski. Krzysztof Stanowski komentuje

W swoim materiale Krzysztof Stanowski przytoczył anegdotę, która krąży po kuluarach PZPN-u. Według niej Cezary Kulesza miał przekonać się do Fernando Santosa (a następnie go zatrudnić) po tym, jak ten w trakcie mistrzostw świata w Katarze posadził na ławce Cristiano Ronaldo. Wówczas miał dojść do wniosku, że kadra Polski również potrzebuje szkoleniowca, dla którego w zespole nie ma "świętych" (czyli, w domyśle - święty nie byłby też Lewy).

Następnie szef Kanału Zero przytoczył historię relacji Lewandowskiego z Kuleszą. - Wzajemna niechęć Lewandowskiego i Kuleszy też ma swoją historię. Miała się wziąć od tego, że Kulesza kiedyś nieładnie potraktował żonę Lewandowskiego, a ten mu tego nigdy nie zapomniał. I potem, kiedy na zgrupowaniu podpisywał jakiś stos koszulki, to pytał się "dla kogo to?". I kiedy słyszał, że dla prezesa Kuleszy, to odkładał na bok i zostawiał bez podpisu - opowiadał Stanowski.

Cezary Kulesza jest prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej od sierpnia 2021 roku. Według wszelkich przewidywań powinien być głównym faworytem (a nawet jedynym kandydatem) do wygrania tegorocznych wyborów na tę funkcję.