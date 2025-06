Roddick uderzył w Sabalenkę. Powiedziała o jedno słowo za dużo

Sabalenka w trakcie Roland Garros była w znakomitej formie. Na drodze do finału singlowego turnieju straciła tylko seta (w półfinale z Igą Świątek). Kiedy jednak przyszło, co do czego, przegrała w decydującym spotkaniu z Cori Gauff w trzech partiach. Niedługo później powiedziała: - Bolesne jest to, że grałam świetnie z Qinwen, z Igą, a potem wychodzę na finał i pokazuję to, co pokazałam. Myślę, że gdyby Iga wygrała ze mną innego dnia w półfinale, to wyszłaby dziś i zwyciężyła w finale.

Aryna Sabalenka w ogniu krytyki po Roland Garros

Teraz do słów Białorusinki z konferencji prasowej w Paryżu wrócił Andy Roddick. - Naprawdę nie podobało mi się, kiedy gadała o tym, fatalnie grała i jak Iga wygrałaby, gdyby mierzyła się z Coco. Nie wiem. To takie niepotrzebne gdybanie. Po co to? Myślę, że to poniżej standardów, jakie sobie wcześniej wyznaczyła. Tablica wyników pokazuje, kto wygrał, a kto przegrał. Nie było powodów, żeby tak gadać - stwierdził Amerykanin w podcaście "Served with Andy Roddick".

Roddick zwrócił też uwagę, że dotychczas miał zupełnie inne zdanie na temat 27-letniej tenisistki. - Byłem zawiedziony, że cały czas to ciągnęła. Powiedziałem wcześniej, że ona potrafi przegrywać, ale wtedy nie wiedziałem, co padnie na konferencji prasowej. Pewnie to był wypadek przy pracy. I myślę, że z czasem może tego żałować. A może nie - skwitował.

Mimo porażki w finale French Open Sabalenka wciąż lideruje rankingowi WTA. Nad drugą w światowym zestawieniu Gauff ma ponad 3 tysiące punktów przewagi. Iga Świątek zajmuje natomiast 7. miejsce, a jej strata do Białorusinki to już niemal 7 tysięcy oczek.