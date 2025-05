Była 38. minuta. Mbappe podszedł do karnego. Reszta jest historią

FC Barcelona już dwie kolejki przed końcem sezonu LaLiga była pewna mistrzowskiego tytułu. O co grać miał jednak Robert Lewandowski. Polski napastnik nadal marzył o drugim w karierze trofeum Pichichi dla najskuteczniejszego strzelca sezonu ligi hiszpańskiej. Niestety wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie musiał obejść się smakiem.

Spełnił się czarny scenariusz dla Lewandowskiego. Mbappe zamknął temat. Tak wygląda klasyfikacja strzelców LaLiga

Przesądził o tym sobotni mecz Realu Madryt z Realem Sociedad, a właściwie to, co wydarzyło się tuż przed końcem pierwszej połowy. W 36. minucie w pole karne z piłką wpadł Arda Gueler, podbił ją i trafił prosto w rękę Pablo Marina. Sędzia obejrzał sytuację na monitorze VAR i odgwizdał rzut karny. Podszedł do niego największy konkurent Roberta Lewandowskiego w walce o koronę króla strzelców - Kylian Mbappe.

Nadzieje polskich kibiców przez ułamki sekund pozostawały wciąż żywe, bo Francuz nieoczekiwanie posłał piłkę w środek i jego strzał zatrzymał Unai Marrero. Niestety wybił wprost przed siebie i Mbappe ruszył do dobitki. Tej już nie zmarnował. Było to jego 30. trafienie w sezonie, a co za tym idzie, powiększył przewagę nad Lewandowskim w klasyfikacji strzelców do pięciu bramek.

Po zmianie stron Mbappe zamknął temat rywalizacji z Lewandowskim na dobre. W 84. dostał rewelacyjne podanie w szesnastkę od Viniciusa Juniora i z ostrego kąta zmieścił piłkę przy bliższym słupku. W ten sposób ustalił wynik na 2:0. Sezon zakończył zaś z dorobkiem 31 goli. Jeżeli zatem Polak chce odebrać mu tytuł najlepszego strzelca, w niedzielnym meczu z Athletikiem Bilbao (25 maja, godz 21:000), musi strzelić aż siedem goli, a to wydaje się praktycznie nierealne.

