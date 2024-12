Milik może pójść drogą Podolskiego! Jasny komentarz

Wielu fanów, jak i ekspertów uważa, że najlepszy okres w karierze Milik ma już za sobą. Kiedy miał 22 lata był przecież podstawowym snajperem reprezentacji Polski, kluczowym graczem na Euro 2016, a ponadto doskonale radził sobie w klubie. Najpierw w barwach Ajaxu, gdzie robił gigantyczną furorę, a następnie w SSC Napoli. Ostatni okres jest jednak dla niego kompletnie nieudany, dlatego niedziwne, że pojawia się coraz więcej plotek odnośnie do powrotu napastnika do Polski.

Dyrektor sportowy Górnika nie ma wątpliwości. Chodzi o Arkadiusza Milika

30-latek jest wychowankiem Rozwoju Katowice, natomiast głośno zrobiło się o nim, dopiero gdy trafił do Górnika Zabrze, a szansę dał mu Adam Nawałka. Strzelił 11 goli w ekstraklasie, po czym został sprzedany za 2,6 mln euro do Bayeru Leverkusen. Jak się okazuje, wobec tego, że kariera Milika dobiega końca, nie można wykluczyć, że niebawem wróci do zabrzańskiego klubu, jak zrobił to niedawno Lukas Podolski.

- Arek cały czas śledzi Górnika i mu kibicuje. Ale ma jeszcze ważny kontrakt w Juventusie, ma swoje marzenia, jeszcze czuje się na tyle mocny. Nie wiem, czy to będzie za trzy, czy za cztery lata - ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądać jego sytuacja - przyznał w rozmowie z serwisem Roosevelta81.pl Łukasz Milik brat piłkarza, a jednocześnie dyrektor sportowy Górnika.

- Temat cały czas będzie wracać. Tak samo było z "Poldim", też wracał do nas przez parę lat i wrócił. Taka sama sytuacja może być z Arkiem - zaznaczył. Kontrakt reprezentanta Polski z Juventusem wygasa z końcem czerwca 2026 roku, dlatego za rok mógłby rozpocząć negocjacje na temat powrotu. Na ten moment dyrektor techniczny Cristiano Giuntoli podkreślił jednak, że cierpliwie czekają na to, aż wróci na boisko po bolesnej kontuzji kolana.

- Trzymamy kciuki za powrót Milika, bardzo w niego wierzymy - przekazał. Inne zdanie ma za to dziennikarz Alfredo Pedulla, który uważa, że w zimowym okienku transferowym Juventus będzie chciał wykupić gwiazdora Manchesteru United.

Milik jak dotąd zanotował w barwach Juventusu 75 meczów, w których strzelił 17 goli. Trzeba przyznać, że jest to marny bilans, dlatego nie ma co się dziwić, że w lecie dużo spekulowało się o jego przenosinach choćby do Lazio, Atalanty czy AC Parmy.