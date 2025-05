Krychowiak zadrwił z Lewandowskiego. "Przykro mi to mówić"

Robert Lewandowski w bieżącym sezonie jest jednym z kluczowych piłkarzy FC Barcelony. Polak regularnie trafia do siatki i chwalą go hiszpańskie media. Do tej pory rozegrał 49 meczów, w których strzelił 40 goli. Łącznie w barwach tego klubu ma już 99 goli i jest o krok od przebicia magicznej bariery stu trafień.

Grzegorz Krychowiak zażartował z Lewandowskiego

Polski napastnik kolejny sezon z rzędu utrzymuje wysoką formę, a nie należy przecież do najmłodszych. Na karku ma już 37 lat i mimo to znajduje się w ścisłym topie i ponownie będzie walczył o koronę króla strzelców La Ligi. Obecnie ma drugie miejsce w klasyfikacji (25 goli), tuż za Kylianem Mbappe (27 goli).

Zachwycał się nim ostatnio klubowy kolega Raphinha. - To niesamowite, jak w tym wieku nadal jest w stanie robić to, co robi - stwierdził. O Lewandowskim wypowiedział się również Grzegorz Krychowiak, z którym przez lata grał w polskiej kadrze.

- Przykro mi to mówić, ale on ma 37 lat i wygląda na boisku jak na 37 lat - zażartował w rozmowie z "Super Expressem". Po czym dodał. - A tak na poważnie, to jest niewiarygodne, co on wyprawia w tym wieku, w to w dodatku w takim klubie. Nie ma wielu zawodników, którzy grają nadal na takim poziomie, jak on to robi, strzelając tyle bramek. Jestem pod wrażeniem tego, co on wyprawia. Życzę Robertowi, żeby przypieczętował końcówkę swojej kariery w najlepszy sposób z możliwych - zakończył. Krychowiak obecnie występuje w cypryjskim Anorthosis, a w przeszłości dzielił szatnie z Lewandowskim w reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski w kwietniowym spotkaniu z Celtą Vigo (4:3) doznał kontuzji i pauzował przez kilkanaście dni. Do kadry meczowej w La Lidze wrócił na starcie z Realem Madryt (4:3), które całe przesiedział na ławce. Kolejną okazję do gry będzie miał już w czwartek o 21:30. Tego dnia FC Barcelona zmierzy się z Espanyolem.