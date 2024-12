Tłumy będą oglądać Ewę Pajor. Hiszpanie już się ekscytują

Dwumecz z Austrią w barażach o udział w Euro 2025 już na zawsze przejdzie do historii kobiecej reprezentacji Polski. Zespół Niny Patalon najpierw wygrał 1:0 w Gdańsku po golu Natalii Padilli-Bidas, a następnie triumfował w Wiedniu 1:0. Bohaterką drugiego spotkania została Ewa Pajor, która strzeliła gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Dzięki temu nasza kadra wystąpi na przyszłorocznych mistrzostwach Europy.

Hiszpanie są w szoku! Chodzi o mecz z udziałem Pajor

Kilka dni po wielkim sukcesie Pajor wróciła do siedziby Barcelony, w której występuje od lata tego roku. - W tym momencie myślę, że nie odeszłabym do żadnego innego klubu. Barcelona to niesamowity klub, ale do przejścia skłoniło mnie przede wszystkim to, że chcę się cały czas rozwijać. Cieszę się na myśl o nowych wyzwaniach - mówiła niedawno. 28-latka w Katalonii może liczyć na naprawdę lukratywne wynagrodzenie. Dzięki temu znajduje się w czołówce najlepiej zarabiających piłkarek świata.

Polka obok zawodniczek, takich jak Caroline Graham Hansen, Alexia Putellas czy Aitana Bonmati jest jedną z największych gwiazd zespołu. Nic dziwnego, że mecze kobiecej drużyny FC Barcelony cieszą się ogromnym zainteresowaniem. I to nie tylko w Hiszpanii, ale na całym świecie!

W czwartek 12 grudnia żeńska Barcelona w 5. kolejce Ligi Mistrzów rozgrywanej w starym, grupowym formacie zagra na wyjeździe z Hammarby - szwedzkim zespołem z siedzibą w Sztokholmie. Jak podaje kataloński "Sport", mecz ten wywołał furorę w skandynawskim kraju. Już teraz sprzedanych zostało ponad 20 tys. biletów. Obiekt Tele2 Arena może pomieścić 28 tys. fanów. "W Szwecji rozpętało się kompletne szaleństwo. Wszystko jest na dobrej drodze do ustanowienia rekordu frekwencji w meczu, który zostanie rozegrany w najbliższy czwartek. Mimo że szwedzka drużyna nie ma praktycznie żadnych szans na awans do kolejnej rundy, kibice gospodarzy przyjdą na boisko, aby obejrzeć najlepszą kobiecą drużynę na świecie" - przekazują dziennikarze "Sportu".

Kobiecy futbol staje się coraz bardziej popularny. Widać to na każdym kroku. W starciu z Hammarby na murawie w Sztokholmie najprawdopodobniej zobaczymy Ewę Pajor, która w tym sezonie Ligi Mistrzów dwukrotnie trafiła do siatki. Za to na krajowym podwórku po 12. kolejkach nasza napastniczka - podobnie jak Robert Lewandowski - jest liderką klasyfikacji strzelczyń z dziesięcioma bramkami i dwoma asystami.

W grupie D Ligi Mistrzów kobieca ekipa Barcelony po czterech seriach gier zajmuje drugie miejsce z dziewięcioma punktami na koncie, dzięki czemu jest niemal pewna awansu. Pierwsze są piłkarki Manchesteru City, które dotychczas wygrały wszystkie mecze. Na trzeciej pozycji plasuje się szwedzkie (Hammarby (3 pkt), a tabelę zamyka austriackie St. Polten (0 pkt). Mecz Barcelona - Hammarby odbędzie w czwartek o godz. 21:00.