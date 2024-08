Stało się! Cracovia pozyskała piłkarza Besiktasu

Cracovia po dwóch kolejkach nowego sezonu Ekstraklasy ma na swoim koncie cztery punkty, ale nawet sami jej kibice nie ukrywają, że zarówno remis u siebie z Piastem Gliwice (1:1), jak i zwycięstwo w Częstochowie z Rakowem (1:0) było bardzo szczęśliwe. Drużyna Dawida Kroczka w obu meczach zostawała zdominowana przez przeciwnika i brakowało jej siły ofensywnej.

Cracovia pozyskała piłkarza Besiktasu. Ajdin Hasić może zastąpić Michała Rakoczego

Dlatego też w czwartek przy Kałuży pojawił się nowy, bardzo ciekawy ofensywny zawodnik. Trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia podpisał z Cracovią 22-letni Bośniak Ajdin Hasić, którzy przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z tureckiego Besiktasu Stambuł.

Hasić to były wielki talent bośniackiej piłki, który już w 2020 roku zamienił chorwackie Dinamo Zagrzeb na wspomniany Besiktas, który jednak po ośmiu występach w tureckiej Superlig nie zagrzał długo miejsca w utytułowanym klubie ze Stambułu. Był wypożyczany do grających w niższej lidze Umraniyesporu oraz Goztepe Izmir, a ostatni sezon spędził w bośniackim FK Sarajevo. I dopiero tam wreszcie odpalił - zaliczył 8 goli i 6 asyst w 29 meczach ligowych, co zaowocowało transferem do Ekstraklasy.

Młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny jest prawoskrzydłowym, który może też występować na pozycji napastnika oraz ofensywnego pomocnika.

I choć obecnie Hasić będzie stanowił wzmocnienie formacji ofensywnej "Pasów", tak nie jest wykluczone, że szybko będzie musiał zastąpić jednego z kluczowych piłkarzy Cracovii - Michała Rakoczego.

Jak informuje portal Interia, dni 22-latka w Krakowie wydają się być policzone, jako że otrzymał on kilka ofert z zagranicznych klubów. Cracovia chciałaby zarobić na Rakoczym kwotę około 2,5 mln euro, ale czy to się uda - to się dopiero okaże. "Czas Rakoczego przy ul. Kałuży się skończył" - miał powiedzieć Interii anonimowy informator, co tylko pokazuje, że ten transfer jest bliżej niż dalej finalizacji.

22-letni młodzieżowy reprezentant Polski rozpoczynał przygodę z piłką w UKS 6 Jasło, ale jeszcze jako dzieciak przeszedł do Cracovii. To właśnie w niej jako 16-latek zadebiutował w Ekstraklasie, gdzie wystąpił 98 razy, strzelając 17 goli i zaliczając 7 asyst. Rakoczy zdobywał także z "Pasami" Puchar Polski oraz Superpuchar kraju.

Oprócz możliwego odejścia młodego pomocnika, nie wiadomo też, jaka będzie przyszłość napastnika Benjamina Kallmana, bo i w jego sprawie klub z Krakowa otrzymuje oferty. Sama Cracovia z kolei przymierza się jeszcze do pozyskania nowego środkowego obrońcy,.