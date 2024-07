Jagiellonia naprawdę chce to zrobić! Dyrektor sportowy potwierdza

Po historycznym mistrzostwie Polski Jagiellonia Białystok dobrze weszła w nowy sezon 2024/25. "Duma Podlasia" w pierwszych meczach ligowych z Puszczą Niepołomice i Radomiakiem Radom zdobyła komplet punktów, a do tego w środę najpewniej zapewni sobie awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po zwycięstwie na wyjeździe z litewskim FK Poniewież 4:0, środowy rewanż w Białymstoku, a tym samym zapewnienie sobie gry co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy, wydaje się formalnością.

W krótkiej rozmowie ze Sport.pl dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski zapowiada jednak, że to nie koniec - Jaga ma się jeszcze wzmocnić oraz marzą się jej te najbardziej elitarne rozgrywki, czyli Liga Mistrzów.

Jakub Seweryn: Już poprzedni sezon miał pan świetny, jeśli chodzi o skuteczność transferową, a tu mijają dwie kolejki nowego i ściągnięci latem Miki Villar i Lamine Diaby-Fadiga dają ligowe zwycięstwa Jagiellonii. Jak pan na to reaguje?

Łukasz Masłowski: Żeby nie zaburzyć swoich statystyk transferowych, chyba nie będę już robić transferów. Rzecz jasna żartuję, ale bardzo się cieszę, że zawodnicy, którzy do nas trafiają, tak szybko wnoszą do drużyny coś pozytywnego. Wiem jednak, że nie zawsze tak będzie, i trzeba się z tym liczyć. Na razie jednak jesteśmy zadowoleni nie tylko z umiejętności tych zawodników, ale też ich mentalności, bo trafiliśmy na naprawdę fajnych piłkarzy, którzy chcą uczestniczyć i rozwijać się w tym projekcie, widząc w nim swoją szansę.

Zadowoleni możecie być też z pierwszych meczów nowego sezonu. W lidze jest komplet punktów, a i jesteście o malutki kroczek od zapewnienia sobie gry w fazie ligowej europejskich pucharów.

- Faktycznie, trzeba być szczęśliwym przede wszystkim z tego pierwszego meczu eliminacji Ligi Mistrzów na Litwie, ale też komplet punktów na początku w lidze wcale nie jest sprawą łatwą, szczególnie w przypadku drużyny mistrza Polski, na którą kolejni przeciwnicy dodatkowo się mobilizują. Cieszymy się, że to się udało, i teraz najważniejsze, aby równie poważnie potraktować rewanż z Poniewieżem, by przypieczętować ten awans, bo to jest bardzo ważny mecz nawet dla całej historii tego klubu. Jagiellonia ma przecież szansę zagrać po raz pierwszy w fazie grupowej europejskich pucharów.

Czy po przejściu FK Poniewież i zapewnieniu sobie co najmniej fazy ligowej Ligi Konferencji Europy będzie się wam grało łatwiej w kolejnych rundach? Cel minimum będzie już wykonany, a wszystko, co więcej się uda ugrać, to tylko na plus.

- Ale my też wciąż pozostajemy w grze o pełną pulę, czyli o awans do Ligi Mistrzów, i wierzymy, że to naprawdę jest realne. Nie patrzymy przez pryzmat planu minimum, lecz na to, co jeszcze możemy osiągnąć. Nie jesteśmy minimalistami - gdy w środę uda się nam potwierdzić zwycięstwo w dwumeczu z FK Poniewież, będziemy myśleć o kolejnych celach, które są przed nami, i będziemy chcieli wyeliminować kolejnego przeciwnika. To nie ten zawód, żeby myśleć o tym, by nie mieć presji. Tu presja będzie zawsze - czasem większa, czasem mniejsza, i trzeba się nauczyć z tym funkcjonować.

Ale również u was można usłyszeć, że ciągle musicie coś komuś udowadniać. Po dobrym początku mieliście nie mieć szans, by to pociągnąć dalej. Po drugim miejscu na koniec jesieni, mieliście spuchnąć wiosną. Teraz mieliście sobie nie poradzić w europejskich pucharach, a już w ogóle niektórzy wieszczą wasz koniec, jak będziecie musieli grać co trzy dni do końca rundy. Jak wy sami do tego podchodzicie? Czy to jest irytujące?

- Musimy się skupić na sobie, a nie co o nas mówią. Zgodzę się z opinią trenera, że zdajemy sobie sprawę, jak ciężko było wywalczyć sobie samą szansę do gry w eliminacjach europejskich pucharów, a co dopiero awans do fazy grupowej, którego jesteśmy bardzo blisko. Do każdego meczu trzeba podchodzić z odpowiednim szacunkiem, bo Jagiellonia nie gra co roku w europejskich pucharach i chciałbym, aby również kibice z takim nastawieniem do tego podchodzili. Nie podoba mi się, że niektórzy już traktują rywalizację z Poniewieżem za zamkniętą i uważają, że powinniśmy w rewanżu wystawić rezerwowy skład. Chcemy każdy mecz traktować poważnie. Szczególnie w pucharach - czymś wyjątkowym dla Jagiellonii.

Europejskie puchary to dla was bardziej nagroda czy wyzwanie?

- Jedno i drugie. To nagroda dla nas za ciężką pracę oraz duże wyzwanie, szczególnie że wielu z nas doświadcza ich po raz pierwszy.

Jak uda się wam potwierdzić ten awans, to czeka was znacznie trudniejsza rywalizacja z Bodo/Glimt. Jak podchodzicie do tego losowania pod kątem organizacyjnym i sportowym?

- Na razie o tym nie myślimy. Na razie trzeba wygrać mecz z Poniewieżem, a Bodo/Glimt musi poradzić sobie na Łotwie. Dopiero gdy w środę wieczorem wszystko będzie jasne, będziemy myśleć o następnym przeciwniku, ale to normalne, że w każdej kolejnej rundzie poprzeczka będzie zawieszona wyżej i my jesteśmy na to gotowi.

Kibice wciąż nie mogą się doczekać kolejnych wzmocnień. Sami zapowiedzieliście transfer skrzydłowego i "dziesiątki" bez względu na awans do fazy ligowej europejskich pucharów. W dodatku w razie awansu mają być jedno lub dwa dodatkowe wzmocnienia. Na jakim etapie jest realizacja tych planów?

- Rozmowy przez cały czas są prowadzone, ale obecnie trudno powiedzieć, czy ci zawodnicy do nas trafią. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tych meczów będzie dużo i rotacje w składzie będą nieuniknione. Dla nas jednak liczy się też podniesienie poziomu sportowego tej drużyny, a żeby tak było, muszą tu trafić odpowiedni ludzie. Mamy wyselekcjonowanych kandydatów, rozmawiamy, ale na dziś nic nie jest jeszcze przesądzone.

Czyli żaden z tych potencjalnych transferów nie jest jeszcze na etapie załatwiania biletów do Polski na testy medyczne?

- Nie. Liczę jednak, że być może w najbliższym czasie coś w tych tematach się wyjaśni.

Na jakie pozycje chcecie sprowadzić tych dodatkowych piłkarzy w razie awansu?

- Nie chciałbym przyporządkowywać zawodników do konkretnych pozycji, lecz chciałbym, aby mogli oni zagrać na kilku pozycjach. Letnie okienko transferowe jest jeszcze długie i wiele może się w tym czasie wydarzyć, a nasze potrzeby mogą się zmienić, choćby przez, odpukać, jakąś kontuzję czy też transfer wychodzący, którego wprawdzie chciałbym już uniknąć, ale sporcie nigdy nic nie wiadomo. Życie pisze różne scenariusze.

Portugalski prawy obrońca Tomas Silva z Vizeli już trenuje po kontuzji z zespołem. Przygotowujecie się do podpisania kontraktu z nim?

- Tak, jest już po pełnych badaniach, w kwestiach medycznych dostaliśmy od doktora zielone światło i zostały już tylko kwestie formalne, więc myślę, że na dniach ten kontrakt zostanie podpisany. Cieszymy się, że ta rekonwalescencja przebiegła sprawnie i skutecznie.

Wspomniał pan o możliwości transferu wychodzącego z Jagiellonii w tym oknie, a nie jest tajemnicą, że jeśli taki nastąpi, to głównym kandydatem do odejścia z klubu jest Dominik Marczuk. We wtorek pojawiła się informacja, jakoby było nim zainteresowane francuskie Lille. Jest faktycznie coś na rzeczy?

- Dzisiaj nie ma za Dominika żadnej oficjalnej oferty. Ani z Lille, ani z żadnego innego klubu. Jest jednak wiele zapytań o niego, co też wywołuje pewną niekomfortowość. Bo nie wiadomo, co się wydarzy, a trzeba być z tyłu głowy przygotowanym na każdą możliwość, bo nawet jeśli byś nie chciał, to możesz kogoś stracić.

Czyli również temat transferu do włoskiego Lecce, które jakiś czas temu złożyło za niego poważną ofertę, jest już nieaktualny? Można tak mniemać choćby po tym, że klub ten pozyskał niedawno Filipa Marchwińskiego.

- Powiedziałbym raczej, że temat ten ucichł, bo nigdy nie wiadomo, czy w pewnym momencie nie wróci, a dopóki okno jest otwarte, to wszystko się może wydarzyć.

Tak na koniec - wielu ważnym piłkarzom Jagiellonii z końcem tego sezonu kończą się kontrakty. Część z nich, jak Pululu, Dieguez czy Abramowicz, ma w nich opcje przedłużenia, ale m.in. Jesus Imaz, Nene czy Michal Sacek już nie. Czy już pracujecie nad przedłużeniem tych umów, czy na razie jest na to za wcześnie?

- To są piłkarze, co do których w klubie nikt nie ma wątpliwości, że chciałby z nimi dalej pracować. Dokładnego terminu nie podam, ale wierzę, że to jest kwestia czasu, gdy się dogadamy na temat dalszej współpracy.