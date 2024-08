Wybiła Godzina "W". Oto reakcja kibiców Wisły Kraków

Kahlenberg to wzgórze na północ od Wiednia. To tutaj w 1683 roku, w ruinach tutejszej kaplicy przed bitwą wiedeńską modlił się król Polski, Jan III Sobieski. Stąd też dowodził bitwą. Mówiąc krótko - Kahlenberg to legendarne wręcz dla Polaków miejsce. Nic więc dziwnego, że właśnie to miejsce, w rocznicę Powstania Warszawskiego, na swoją zbiórkę wybrali kibice Wisły Kraków, którzy przyjechali do Wiednia na mecz II rundy eliminacji do Ligi Europy z tutejszym Rapidem.

Inwazja kibiców Wisły na Wiedeń

Już od godz. 16 wszędzie dało się zauważyć kibiców Wisły. Śpiewali, odwiedzali kaplicę, a w niej znajdowali niespodziankę - zbroję husarską ubraną w koszulkę Wisły oraz posążek Jana Pawła II, na którym tutejszy polski ksiądz zawiesił szalik "Białej Gwiazdy". - Teraz jest tak, jak powinno być - oznajmił.

Aż do godziny 16.50 na miejsce przybywali kolejni kibice Wisły. W końcu, właśnie o 16.50 padła komenda "wszyscy na parking". Tam fani Wisły stanęli za jedną z flag, wznosili kibicowskie i patriotyczne hasła. W końcu, o godzinie 17, czyli o godzinie "W", zawyła syrena upamiętniająca wybuch Powstania Warszawskiego. Fani Wisły odpalili race, a po tym odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. O 17.05 było po wszystkim, a koordynujący doping wiślaków gniazdowy dał sygnał do rozejścia się. Po tym fani Wisły wsiedli do busów i aut i udali się na stadion. Nieliczni kibice zostali i korzystali z usług tutejszej kawiarni.

Wisła Kraków zagra z Rapidem Wiedeń o godzinie 20.30. W pierwszym meczu w Krakowie wiślacy przegrali 1:2 i muszą odrabiać straty. W przypadku niepowodzenia zagrają w III rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy ze Spartakiem Trnava.