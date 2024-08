Grał z Messim i ma na koncie Ligę Mistrzów. Motor Lublin odpala transferową bombę!

Motor Lublin w naprawdę dobrym stylu rozpoczął sezon 2024/25 w ekstraklasie, do której wrócił po 32 latach przerwy. W pierwszej kolejce ligowej piłkarze Mateusza Stolarskiego przegrali 0:2 z Rakowem Częstochowa, a w drugie ograli 2:0 Lechię Gdańsk. Klub przed sezonem przeprowadził pięć poważnych wzmocnień, a teraz czas na prawdziwy hit.

Motor Lublin ściąga pomocnika z Hiszpanii. Hit transferowy z przeszłością w Barcelonie

W środę dyrektor sportowy Motoru Michał Wlaźlik poinformował, że zawodnik na pozycję numer sześć wylądował już w Polsce. "Trwają testy medyczne" - napisał w serwisie X, gdzie co jakiś czas aktualizuje sytuację transferową lublinian.

Jak się okazuje, chodzi o Sergiego Sampera - wychowanka FC Barcelony, który w barwach katalońskiego klubu rozegrał 13 meczów i zaliczył jedną asystę. Trzykrotnie wybiegał na boisko w Lidze Mistrzów i grał u boku m.in. Leo Messiego, Neymara czy Andresa Iniesty. Karierę Hiszpana znacznie zastopowały kontuzje, ale w gablocie z trofeami ma triumf w Lidze Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii.

Właściwie przez jego pobyt w Barcelonie klub co jakiś czas ogłaszał w komunikatach, że zawodnik ma problem z kostką, kolanem czy łydką. Poskutkowało to tym, że trafiał później na wypożyczenia do Granady i Las Palmas, a w 2019 odszedł z Barcelony do Vissel Kobe, z którym wygrał mistrzostwo Japonii. Ostatni sezon spędził w hiszpańskim klubie FC Andorra.

Teraz jako wolny zawodnik ma zasilić beniaminka ekstraklasy, który od dłuższego czasu poszukiwał defensywnego pomocnika. W pewnym momencie dyrektor sportowy informował, że na celowniku klubu były dwie hiszpańskie "szóstki" i najwyraźniej padło na byłego zawodnika FC Barcelony. Jak udało się ustalić Sport.pl piłkarz jest już w Lublinie i transfer jest bliski finalizacji.

Motor Lublin kolejny mecz zagra w niedzielę 4 sierpnia o 14:45 przeciwko Koronie Kielce. Prawdopodobnie do tego czasu Sergi Samper zostanie piłkarzem lublinian.