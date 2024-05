Klamka zapadła! Już wiadomo, co dalej z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski

Sezon 2023/24 w Ekstraklasie przeszedł do historii. Pierwsze mistrzostwo Polski wywalczyła Jagiellonia Białystok, która jeszcze rok temu drżała o utrzymanie w elicie. Podobnie jak Śląsk, który sięgnął po wicemistrzostwo. Brązowy medal zgarnęła natomiast Legia Warszawa prowadzona od kilku tygodni przez Goncalo Feio.

Waldemar Fornalik zostaje w Lubinie! Kontrakt przedłużony

Jedną z drużyn, która zakończyła sezon w środku tabeli, było Zagłębie Lubin. Spora w tym zasługa Waldemara Fornalika, który prowadzi zespół od listopada 2022 roku. Były selekcjoner reprezentacji Polski zastąpił wówczas Piotra Stokowca.

Umowa Fornalika obowiązuje jednak tylko do końca czerwca 2024 roku. Pojawiło się zatem pytanie, co dalej z doświadczonym szkoleniowcem? Czy zostanie w Lubinie? A może odejdzie? Teraz wszystko ma być już jasne. Jak przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk, umowa z Fornalikiem została przedłużona o kolejne 12 miesięcy. To oznacza, że 61-latek będzie pracował w Lubinie w kolejnym sezonie. Decyzja o kontynuowaniu współpracy miała zostać podjęta po ostatnim meczu ligowym z Legią.

W zakończonym sezonie Zagłębie Waldemara Fornalika wygrało 13 spotkań, tyle samo przegrało, a osiem razy podzieliło się punktami z przeciwnikami. Ostatecznie zakończyło sezon z dorobkiem 47 punktów na koncie. Z kolei rok temu "Miedziowi" zakończyli zmagania ligowe na dziewiątym miejscu - wówczas Fornalik pracował z klubem przez całą rundę wiosenną i kilka ostatnich tygodni jesieni.

Oprócz Zagłębia Fornalik ma na koncie m.in. pracę w Piaście Gliwice, z którym w sezonie 2018/19 wywalczył mistrzostwo Polski, a także Widzewie Łódź czy Ruchu Chorzów. Po Euro 2012 był selekcjonerem reprezentacji Polski i prowadził ją do 2013 roku.