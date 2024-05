Wszystko jasne! Legia podjęła decyzję ws. gwiazdy. Wielkie roszady

"Cel minimum, jak określił Goncalo Feio przepustkę do gry w europejskich pucharach, Legia jak najbardziej może wykonać i zrobiła w niedzielę ku temu bardzo duży krok" - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl po hitowym starciu w 32. kolejce ekstraklasy, w którym warszawianie pokonali 2:1 Lecha Poznań. I ostatecznie udało im się cel osiągnąć. Mimo to sezon nie był udany w ich wykonaniu. Ledwo co się zakończył, a władze kluby już planują wzmocnienia. Pracują też nad przedłużeniem współpracy z obecnymi zawodnikami. I okazuje się, że już wkrótce powinni dojść do porozumienia z jednym z kluczowych piłkarzy formacji ofensywnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz o powołaniach: Zawsze może być ktoś niezadowolony

Media: Tomas Pekhart zostanie w Legii. Ogłoszenie na dniach

Mowa o Tomasie Pekharcie. Jego kontrakt wygasa już z końcem czerwca, więc kibice zastanawiają się, czy zostanie przedłużony. Tym bardziej że interesowało się nim kilka zagranicznych klubów. Sebastian Staszewski donosił, że były to głównie zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej czy Czech.

Wydaje się jednak, że fani mogą odetchnąć z ulgą i napastnik najprawdopodobniej pozostanie w drużynie. O takiej opcji donosi Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty. "Z naszych informacji wynika, że Legia wciąż nie przedstawiła na piśmie nowej umowy Tomasowi Pekhartowi, ale taki ruch jest spodziewany w najbliższych dniach" - pisał dziennikarz. Co więcej, sam zawodnik ma być chętny, by kontynuować karierę właśnie przy Łazienkowskiej.

Ten sezon był dla niego słodko-gorzki. Choć uzbierał 24 mecze w ekstraklasie, w których zdobył osiem goli, to pod koniec sezonu Goncalo Feio nie korzystał z jego usług. Zabrakło go w składzie w ostatnich pięciu spotkaniach. Wcześniej doznał kontuzji w starciu ze Śląskiem Wrocław (0:0).

Wielkie roszady w Legii

Po zakończeniu zmagań w Legii doszło do sporych zmian. Odeszło kilku kluczowych zawodników. Mowa m.in. o Josue, Qendrimie Zybie czy Gilu Diasie. Warszawianie mają już jednak kilka wzmocnień na oku. O tym, kto ostatecznie dołączy do stołecznej ekipy, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Jak na razie piłkarze Legii mają czas na odpoczynek. Do rywalizacji w lidze wrócą w połowie lipca. Wtedy rozpocznie się kolejny sezon ekstraklasy. Będą rywalizować na dwóch frontach, również w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.