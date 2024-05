Messi zagrał w reklamie i się zaczęło. Nie wierzą, co powiedział [WIDEO]

Leo Messi przeniósł się do Interu Miami latem zeszłego roku z PSG. Argentyńczyk szybko stał się gwiazdą drużyny. Do tej pory rozegrał w nowym klubie łącznie 27 meczów, w których strzelił 23 gole i zaliczył 16 asyst. Niedawno zaliczył pięć ostatnich podań w jednym meczu i pobił dzięki temu rekord MLS.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszczyński: Jest niedosyt, ale we Wrocławiu wszyscy są zadowoleni

Leo Messi zagrał w reklamie. Kibice zwrócili uwagę na jedno

Napastnik jest jednym z najpopularniejszych sportowców na świecie i z tego powodu regularnie pojawia się w przeróżnych projektach. Ostatnio wystąpił w filmie promującym najnowszy film z serii "Bad Boys" pod tytułem "Bad Boys: Ride or die", którego premiera zaplanowana jest na 7 czerwca. Argentyńczyk odegrał epizodyczną rolę i pojawił się w ostatniej scenie.

Wypowiedział jedynie dwa słowa: "Bad Boys". Ale zwrócił tym uwagę kibiców z całego świata, którzy po raz pierwszy usłyszeli, jak mówi po angielsku. "Po raz pierwszy w życiu słyszę Messiego mówiącego po angielsku", "Robi hollywoodzkie reklamy? Koleś jest już właścicielem Miami. Rozumiesz, jakie to wielkie? Przyszli do niego, żeby promować swój film", "Przejście Messiego do MLS może być jedną z najlepszych decyzji, jakie podjął", "Powinni już dać Messiemu Oscara" - czytamy w komentarzach.

Na temat poziomu języka angielskiego Leo Messiego wypowiedział się również jego kolega z drużyny Julian Gressel. - Był taki moment w Arabii, nie pamiętam, który to był mecz, ale może był to pierwszy mecz przeciwko Al Hilal. A on podszedł do mnie i rozmawiał ze mną po angielsku. To był pierwszy raz, kiedy rozmawiał ze mną w tym języku. Zabawna część nastąpiła później, gdy on odpowiedział: "Angielski, całkiem niezły, prawda?". Odpowiedziałem: "Tak, bardzo, bardzo dobrze, wszystko zrozumiałem!" - powiedział w podcaście Player Manager.

Inter Miami po 16. kolejkach jest liderem konferencji wschodniej z dorobkiem 34 punktów. W bieżącym sezonie Messi ma na koncie 12 goli.