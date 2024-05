Gruchnął komunikat o Papszunie i się zaczęło. Boniek nie ma wątpliwości

Marek Papszun pierwszy raz zaczął pracę w Rakowie Częstochowa w 2016 roku i z drugoligowego klubu uczynił mistrzów Polski oraz dwukrotnych zdobywców Pucharu Polski i Superpucharu Polski. Szkoleniowiec opuścił klub przed sezonem 2023/24, ale po roku przerwy i licznych spekulacji wraca, by zastąpić Dawida Szwargę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Sabalenka mówiła o Łukaszence

Zbigniew Boniek skomentował powrót Marka Papszuna do Rakowa Częstochowa

Decyzja Rakowa odbiła się szerokim echem w świecie polskiej piłki, a mnóstwo ekspertów i dziennikarzy zabierało w tej sprawie głos. "Ciekawe, jaki to przyniesie skutek" oraz "skoro działało, to warto do tego wrócić" - głosiła część z opinii. Teraz komentarza w tej sprawie udzielił również Zbigniew Boniek.

"Dobry news dla Rakowa Częstochowa" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i dopisał: "powodzenia" dla klubu oraz trenera.

W przeszłości Boniek komentował również fakt, że Papszun prawie przez rok pozostawał bez pracy. Jego zdaniem polskiej piłki nie stać na tak długie przerwy utytułowanego szkoleniowca. - Jeżeli polską piłkę stać na to, aby pan Marek nie pracował, a stać ją na to, żeby pracowali różni trenerzy zagraniczni, to muszę się nad tym zastanowić. Nie poznałem pana Marka na tyle, żeby mógł mi dać jakąś opinię wiążącą. Natomiast jest on trenerem, przede wszystkim, skutecznym - mówił 68-latek w rozmowie na kanale "Prawda Futbolu".

Do końca sezonu w Rakowie popracuje Dawid Szwarga, który poprowadzi drużynę w meczu 34. kolejki ze Śląskiem Wrocław. To spotkanie, jak i pozostałe starcia ostatniej kolejki ekstraklasy, zaplanowano na sobotę 25 maja o 17:30. Raków może jeszcze zakończyć sezon na czwartym miejscu w ligowej tabeli, do którego traci jeden punkt. Na razie częstochowianie są na szóstym miejscu.