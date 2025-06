Zawrzało po kompromitacji Polaków na Euro

Reprezentacja Polski do lat 21 po rozpoczęciu mistrzostw Europy od porażki z Gruzją (1:2) musiała zapunktować z Portugalią, aby móc jeszcze marzyć o awansie do ćwierćfinału. Skończyło się brutalną weryfikacją.

Reprezentacja Polski U-21 poległa z kretesem w meczu z Portugalią. Jednogłośne komentarze

Do przerwy drużyna z Półwyspu Iberyjskiego prowadziła aż 4:0 po dublecie Geovany'ego Quendy oraz bramkach Henrique Araujo i Paulo Bernardo. W drugiej połowie kolejne trafienie dołożył Rodrigo Gomes i skończyło się 5:0. Taki wynik wyrzucił Polaków z turnieju już po dwóch kolejkach grupowych.

O tym, co się wydarzyło, rozpisują się dziennikarze i eksperci w serwisie X. "Sukcesem kadry U-21 i selekcjonera Adama Majewskiego jest już samo to, że znalazła się w Top 16, mając dość przeciętną ekipę, opartą na piłkarzach bardzo średnich klubów. Więc przedłużenie kontraktu z trenerem nie jest dziwne. Ale sam ten turniej został położony koncertowo. Pod względem selekcji i przygotowań" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Koszmar. Ale to pokazuje różnicę poziomów, przede wszystkim jeśli chodzi o mental. Araujo przed zdobyciem bramki wykonał kilkudziesięciometrowy sprint, ruch bez piłki, nas tego nie uczą" - zwrócił uwagę Hubert Pawlik ze Sport.pl po golu na 3:0.

"Zaryzykuję stwierdzenie, że czerwiec 2025 nie zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiej piłki" - podsumował Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej", nawiązując do katastrofy kadry U-21 oraz potężnego zamieszania w seniorskiej reprezentacji.

"Całkiem ładna ta kontra. 5:0... My nie tylko mniej umiemy. Jesteśmy tak bardzo naiwni! To wygląda, jak mecz dwunastolatków z dorosłymi. Sportowa masakra" - nie miał wątpliwości znany komentator Rafał Wolski.

"Moim zdaniem niewiele jest bardziej upokarzających sytuacji w piłce niż ta, w której rozpaczliwie chcesz sfaulować rywala, ale nawet tego nie jesteś w stanie zrobić, bo rywal gra w inną grę. Chyba wolałbym dostać dwie dziurki w jednej akcji" - obrazowo przedstawił poziom bezradności polskich piłkarzy Mateusz Rokuszewski z Canal+Sport.

Reprezentacja Polski U-21 rozbita na mistrzostwach Europy. Nagle oberwał Zbigniew Boniek

"Wyobrażam sobie to tak, że przyjeżdżają Portugalczycy, Belgowie, Hiszpanie itd. i notują, co robią w Polsce, żeby wiedzieć, czego nie robić" - skwitował Paweł Paczul z Weszło, dodając do wpisu zrzut ekranu... tweetu Zbigniewa Bońka sprzed sześciu lat, gdy 69-latek jako prezes PZPN chwalił poziom szkolenia młodzieży w Polsce.

"Portugalczycy mistrzami stałych fragmentów: gole po aucie, rzucie rożnym i wolnym. A fakt, że dwa ostatnie były wykonywane przez Polaków? Zostawmy to…" - ironicznie podsumował błędy Polaków Michał Zachodny.

"Adam Majewski - nie zabiera Urbańskiego i Ziółkowskiego, bierze Smolarczyka oraz Gurgula. Lechita wrzucony na konia do systemu z trójką. Uparcie się na granie trójka z tyłu - oprócz nas na turnieju grają tak tylko Czesi. Na lewym wahadle Pryka, który ma tyle minut w lidze w tym roku co ja. W bramce najsłabszy bramkarz z całej trójki powołanych. Na koniec trener dostał w nagrodę przedłużony kontrakt" - bezlitośnie wypunktował selekcjonera Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

Ostatni mecz na mistrzostwach Europy U-21 reprezentacja Polski rozegra we wtorek 17 czerwca przeciwko Francji, która w sobotę pokonała 3:2 Gruzję.