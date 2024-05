Stało się! Upadek zasłużonego klubu. Prezes wydał brutalny wyrok. "Dramat"

Stomil Olsztyn to najbardziej utytułowany klub na Warmii. Nigdy nie zdobył mistrzostwa kraju, ale dwukrotnie występował w ćwierćfinale Pucharu Polski. Grał także w najwyższej klasie rozgrywkowej. Takie czasy prędko jednak nie wrócą. W Olsztynie muszą powoli godzić się na nową, trzecioligową rzeczywistością.

Stomil spadł. To już peryferia futbolu

W ostatniej kolejce sezonu zmierzy się z innym zespołem, o którym ostatnio jest głośno. W domowym meczu podejmą Radunię Stężyca. Sytuacja tej drużyny jest równie trudna. - Spotkanie odbędzie się w Olsztynie ze Stomilem, a zawodnicy zastanawiają się, czy w ogóle będą mieli jak tam pojechać i żartują, że zrobią to autostopem. 240 kilometrów drogi może okazać się zbyt kosztowne dla klubu, by zapłacić za autokar. Na ten moment nie wiadomo, czy Radunia w ogóle wystartuje w II lidze w przyszłym sezonie - pisał dziennikarz Sport.pl Kacper Ciuksza.

Brak licencji dla Raduni niczego by jednak nie zmienił. Stomil Olsztyn nie zostanie w lidze, nawet jeśli klub ze Stężycy się wycofa. Co więcej - wygląda na to, że o powrót wcale nie będzie łatwo.

- Trzecia liga będzie dla nas dramatem sportowym. Każdy z nas zawiódł, to nie dotyczy tylko piłkarzy. Na dokładne podsumowania przyjedzie jeszcze czas. Każdy ma poczucie, że w pewnych obszarach popełnił błędy. Tej autorefleksji w każdym z nas jest bardzo dużo - to słowa prezesa Stomilu Arkadiusza Tymińskiego, cytowanego przez "Przegląd Sportowy".

Spadek na czwarty poziom rozgrywkowy to najgorszy wynik klubu od sezonu 2007/2008. Przypomnijmy, że jeszcze w 2022 roku w Olsztynie rozgrywano mecze I ligi. To właśnie dwa lata temu nastąpiła degradacja do II ligi, a zamiast szybkiego powrotu kibice w ciągu 24 miesięcy otrzymali kolejne osunięcie się o szczebel rozgrywkowy w dół.

Stomil Olsztyn w III lidze napotka kilka zespołów, które od lat utrzymują się w czołówce tabeli. Rezerwy Legii, GKS Bełchatów czy Lechia Tomaszów Mazowiecki to tylko niektóre z nich. Dodatkowo należy pamiętać, że z III ligi awans wywalcza tylko jeden zespół. Trzecia liga może być więc nie tylko - jak mówi Tymiński - "dramatem sportowym", ale perspektywą na więcej niż jeden sezon.