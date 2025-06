Tak wygląda tabela po meczu Polaków z Portugalią. Ręce opadają

Reprezentacja Polski do lat 21 rozpoczęła mistrzostwa Europy od bolesnej porażki 1:2 z Gruzją po bramce straconej w 94. minucie. W tych okolicznościach starcie z Portugalią urastało dla niej w zasadzie do rangi być albo nie być w turnieju. I spełnił się ten drugi scenariusz.

REKLAMA

Zobacz wideo Hipokryzja reprezentantów Polski! Wardzichowski: Niech powiedzą to w twarz

Reprezentacja Polski do lat 21 zdemolowana na mistrzostwach Europy U-21. To koniec

Już po 30 minutach w zasadzie było pozamiatane. Polscy piłkarze przegrywali 0:3, a kluczowe role we wszystkich trzech akcjach odegrał Geovany Quenda, który po ustrzeleniu dubletu dorzucił asystę przy trafieniu Henrique Araujo. W dodatku jeszcze przed przerwą na 4:0 podwyższył Paulo Bernardo, a w drugiej części wynik na 5:0 ustalił Rodrigo Gomes.

Zobacz też: Wyjechał z Polski, rozegrał 73 minuty. Teraz chcą za niego 700 tys. euro

W równolegle rozgrywanym spotkaniu grupy C rywalizowały Gruzja z Francją. Ta druga prowadziła 1:0 dzięki trafieniu Mathysa Tela (35.) z rzutu karnego, aby przegrywać 1:2 po golach Giorgiego Abuaszwilego (76.) oraz Saby Saznowa (84.). Jednak w końcówce rzuciła się do ataku i wyrównała po bramce Johanna Lepenanta (89.). A w doliczonym czasie gry na główną postać wyrósł Thierno Barry - za pierwszym razem jego trafienie anulowano, ale to ze 102. minut już uznano i Francuzi zwyciężyli 3:2.

To oznacza, że przed ostatnią kolejką Polacy nie mają już szans na awans. A nawet na wygrzebanie się z dna tabeli, bowiem nawet w przypadku zrównania się punktami z trzecią Gruzją będą za nią przez porażkę w spotkaniu bezpośrednim. To arcybolesne pożegnanie z turniejem.

Tabela grupy C Euro U-21 po drugiej kolejce

Portugalia - 2 mecze, 4 punkty, 5-0 bilans bramek Francja - 2, 4 pkt, 3-2 Gruzja - 2, 3 pkt, 4-4 Polska - 2, 0 pkt, 1-7, wyeliminowana

Ostatnie mecze odbędą się we wtorek 17 czerwca. Tego dnia reprezentacja Polski zmierzy się z Francją, a Portugalia z Gruzją. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwa najlepsze zespoły.