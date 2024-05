Szczere wyznanie mistrza Włoch. Tak powiedział o Lewandowskim

W lipcu 2018 roku Lautaro Martinez przeniósł się z Racingu Club do Interu Mediolan za 25 milionów euro. W ostatnich latach stał się wiodącą postacią swojego zespołu. W tym sezonie wystąpił w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 27 goli i zanotował siedem asyst. Wszystko wskazuje też na to, że zostanie królem strzelców Serie A. Na kolejkę przed końcem kampanii Argentyńczyk ma 24 bramki i o osiem trafień wyprzedza Dusana Vlahovicia z Juventusu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha już ma pierwszy problem

Jest to bardzo imponujący dorobek. Dla przykładu na mecz przed końcem rozgrywek Ligue 1 w klasyfikacji najlepszych strzelców Kylian Mbappe (27 goli), a drugie i trzecie miejsce zajmują Jonathan David (19 goli) i Alexandre Lacazette (19 goli).

Z kolei w LaLiga na tym samym etapie sezonu liderem rankingu jest Alexander Sorloth (23 gole). Na drugim plasuje się Artem Dovbyk (21 goli), najniższe miejsce podium okupuje Jude Belligham (18 goli), a Robert Lewandowski jest dopiero czwarty (17 goli). W Premier League sezon dobiegł już końca i tam królem strzelców z liczbą 27 goli został Erling Haaland. Norweg wyprzedził drugiego w tej klasyfikacji Cole'a Palmera o pięć trafień.

Szczere wyznanie Lautaro Martineza

Ostatnio Lautaro Martinez udzielił wywiadu "La Gazzetta dello Sport". Nie zabrakło w nim pytania nawiązującego do Lewandowskiego, Haalanda i Mbappe. Argentyńczyk został zapytany o to, czy jest na tym samym poziomie, co wymienieni gracze. - Tak, nie mam czego pozazdrościć - zaczął Martinez. - Liczby i trofea mówią to samo: są mistrzowie, którzy wygrali mniej niż ja - podkreślił. - Muszę nadal odpowiedzialnie pracować, tak jak nauczył mnie mój ojciec, ale mogę siedzieć przy tym samym stole, co ci wielcy - dodał.

Inter Mediolan zapewnił sobie mistrzostwo Włoch już w kwietniu, kiedy to pokonał AC Milan 2:1. Obecnie ma 19 punktów przewagi nad drugim Milanem. Do końca pozostała ostatnia kolejka. Inter zmierzy się w niej na wyjeździe z Veroną. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 26 maja o godzinie 20:45.