We wtorek przed południem gruchnęła informacja o zwolnieniu z Legii Kosty Runjaicia. Paweł Gołaszewski w programie Meczyki.pl ogłosił, kto podjął ostateczną decyzję o rozstaniu z Niemcem. Jak się okazuje, nie był to Dariusz Mioduski. - Z tego, co ustaliłem, to nie Dariusz Mioduski, a Jacek Zieliński podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Niemcem - przekazał.

Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl/YT