Wydało się! Ujawnili kulisy zwolnienia Runjaicia z Legii. Od tego wszystko się zaczęło

Kosta Runjaić po niespełna dwóch latach pracy pożegnał się z Legią Warszawa. Niedzielny mecz z Jagiellonią Białystok (1:1) był ostatnim, w którym poprowadził stołeczny klub. Według doniesień portalu Meczyki.pl jego następcą zostanie Goncalo Feio.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

Oto kulisy zwolnienia Runjaicia. Ujawnili

Dyskusję na temat warszawskiej Legii prowadzono w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE. - Gdybyś ty miał wskazać winnego tego, co dzieje się w Legii, to byłby to raczej Jacek Zieliński, a nie Kosta Runjaić? - spytał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

- Byłby to Dariusz Mioduski. To on jest właścicielem klubu i to on tak naprawdę od marca 2017 r. samodzielnie rządzi Legią. To on podjął kilka dramatycznych dla Legii decyzji, które doprowadziły ją do trudnej sytuacji finansowej, do tego, że klub bił się o utrzymanie, co kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia - odpowiedział Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

W Legii problem zobaczono jednak w Runjaiciu. Szkoleniowiec został zwolniony, a szczegóły na temat tego rozstania ujawnił "Przegląd Sportowy".

- Myślę, że wiele się zebrało. Nie podpiszę się pod zdaniem, że on stracił szatnię. Coś nie grało. Szuka się detali. Nie było konfliktu Runjaicia z zawodnikami. To, co było z boku słychać - być może Kosta za spokojnie podchodził do tego, że Legia zawodzi. W Legii nie ma takiego czasu - powiedział dziennikarz Łukasz Olkowicz.

- Nie wiem, czy tylko wyniki zdecydowały o zwolnieniu Kosty Runjaicia. Mam sygnały, że wywiad Niemca w Lidze+ Extra po meczu z Jagiellonią również mógł mieć wpływ na tę decyzję. Wydaje mi się, że Runjaić w tej rozmowie dość mocno sygnalizował osłabienie drużyny, zrzucając nieco odpowiedzialność ze swoich barków - dodał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

- Degradacja relacji nastąpiła dość szybko. Kosta Runjaić - mi się on bardzo podoba, jeśli chodzi o sposób bycia. To trener na wysokim poziomie, dobrze się z nim rozmawia. Najwidoczniej komunikacja z dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim zaczęła się rozjeżdżać. Miniony sezon zakończony wicemistrzostwem i Pucharem Polski uznano jako sukces. Pokonanie Aston Villi i awans to coś, czego nikt się nie spodziewał. Później zaczęło, wydaje mi się, dziać się coraz więcej takiego złego - chyba na tym polu transferowym bardzo mocno się panowie przestali dogadywać, a niejaki Qendrim Zyba to chyba taka kość niezgody ostateczna - przyznał Włodarczyk.

W tym samym programie kilka słów na temat wpływu dyrektora sportowego na zwolnienie trenera wypowiedział także Paweł Gołaszewski. - Z tego, co ustaliłem, to nie Dariusz Mioduski, a Jacek Zieliński podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Niemcem - dodał dziennikarz.

Kosta Runjaić poprowadził Legię w 84 meczach. 47 wygrał, 20 zremisował i 18 przegrał. Wywalczył puchar i superpuchar kraju, a w poprzednim sezonie doprowadził Legię do wicemistrzostwa kraju. Legia w następnej kolejce zmierzy się z Rakowem Częstochowa. To spotkanie 13 kwietnia o 20:00 na stadionie mistrzów Polski.