Media: Legia wybrała nowego trenera! Absolutnie sensacyjna decyzja

Jako pierwszy o zwolnieniu Kosty Runjaicia poinformował Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet". Chwilę później jego doniesienia potwierdził Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Ten sam dziennikarz podał także nazwisko nowego trenera Legii Warszawa.

Sensacyjne zastępstwo za Runjaicia

Na finiszu sezonu Legię Warszawa obejmie Goncalo Feio. Portugalczyk kilka tygodni temu podał się do dymisji i odszedł z Motoru Lublin. Stało się to po porażce ze Stalą Rzeszów 16 marca 1:2. Trener pożegnał się z piłkarzami, poinformował Zbigniewa Jakubasa, że odchodzi. Dwa dni Motor oficjalnie poinformował, że Feio odchodzi.

Początkowo sugerowano, że trener w ten sposób chciał wymusić nowy kontrakt. Jednak Motor miał gotową nową umowę i wiosną chciał przeprowadzić konkretne rozmowy z Feio w celu przedłużenia współpracy. On sam wyrażał zainteresowanie pozostaniem w Lublinie.

Ale Portugalczyk postanowił być człowiekiem honoru, uznając, że skoro zespół nie zaczął wystarczająco dobrze rundy wiosennej, to on jest za to w pełni odpowiedzialny.

Sam Jakubas był zaskoczony decyzją Feio o odejściu. Ale próbował wytłumaczyć, że tak naprawdę trener poczuł się przeciążony i chciał odpoczynku. - Stres w piłce nożnej jest bardzo duży i czasami jego kumulacja zmusza człowieka do odpoczynku - mówił właściciel Motoru w rozmowie z weszlo.com.

