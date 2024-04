Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska [WIDEO]

Wciąż nie wiadomo, czy Josue, gwiazdor Legii Warszawa zostanie w klubie na przyszły sezon. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca tego roku i na razie nic nie wskazuje, że zostanie przedłużony. - Magik, czarodziej, cudotwórca, specjalista od wielkich meczów i zagrań, których nie spodziewa się absolutnie nikt. Jest jak wino - im starszy, tym lepszy. Jego ostatnie wypowiedzi można traktować jako głośne apele o to, by władze Legii dały mu nowy kontrakt, a te jednak nie robią żadnego ruchu. Patrząc na to, co Josue wyczyniał z Jagiellonią, to Legia nie może sobie pozwolić na jego utratę. To byłby jeden z najcięższych grzechów Dariusza Mioduskiego i Jacka Zielińskiego - pisał Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

- Z perspektywy trenera prowadzenie takiego zawodnika jak Josue, to jest bardzo duże wyzwanie - spytał Leszka Ojrzyńskiego - Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, prowadzący poniedziałkowy program Sport.pl LIVE.

- Takich artystów jak Josue nasza liga potrzebuje i super, że do niej trafił. On, Grosik, Imaz to są postacie, które mają bardzo duży wpływ na grę ofensywną. Tak jak wspomniałeś, może ktoś być opierniczony i ta gra jest uzależniona od Josue. Inni zwodnicy, którzy mogliby wyjść przed szereg, wziąć na siebie ciężar gry, błysnąć kreatywnością, są trochę schowani. Miałem w swojej pracy taką sytuację w dwóch klubach, że szatnia nie zawsze była za tymi zawodnikami, ale to byli najlepsi zawodnicy. To Dominik Furman z Wisły Płock i Maciej Iwański w Podbeskidziu. To byli artyści, tak, jak Josue w Legii. Trener Kosta jest w nim zakochany, wie, jaki to kaliber piłkarza - powiedział m.in. Leszek Ojrzyński, były trener m.in. Rakowa Częstochowa, Górnika Zabrze, Korony Kielce czy Stali Mielec.

