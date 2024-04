Internet w ogniu. Wydali wyrok po decyzji Legii. "Promowanie patologii"

Legia wygrała tylko trzy z sześciu minionych meczów. W efekcie z pracą pożegnał się Kosta Runjaić. Oficjalnie ogłoszono to we wtorek. Zdaniem portalu Meczyki.pl działacze wybrali już następcę Niemca. Ich wybór jest zaskakujący. Dziennikarze podali, że nowym trenerem będzie kontrowersyjny Goncalo Feio, który niedawno zakończył współpracę z Motorem Lublin.

Szokująca decyzja Legii. Dziennikarze zaskoczeni

Decyzja Legii mocno zaskoczyła dziennikarzy i ekspertów, którzy zwrócili uwagę na trudny charakter Feio. "Przecież tam teraz będzie inba za inbą, niesamowite jest uniwersum polskiej piłki" - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

"O ludzie złoci" - dodał Kuba Seweryn ze Sport.pl.

"Coś mi podpowiada, że czeka nas ciekawy czas pełen anegdotek z obozu Legii Warszawa" - stwierdził Filip Trokielewicz z mkszaglebie.pl.

"Czyli nie Marek Papszun? Bo jak nie teraz, to… nie napiszę 'nigdy', tylko dlatego, że 'nigdy nie pisz nigdy'. A decyzja z Goncalo Feio świadczyłaby o dużej niepewności co do dyspozycji drużyny i jej rozwoju oraz determinacji, by powalczyć tu i teraz o puchary. Za wszelką cenę. Później będzie przecież trudniej o współpracę na linii gabinety-gabinet trenera, który sporo wymaga od szefów niż na linii drużyna - trener" - ocenił Żelisław Żyżyński z Canal + Sport.

"Ciekawy może być pojedynek Josue vs Feio. Ruch bardzo nie w stylu Jacka Zielińskiego. Mocny poranek" - napisał Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

"A wiadomo, kiedy zmiana prezesa Legii?" - zastanawia się Paweł Mogielnicki z 90minut.pl.

"Nie wiem, czy my wszyscy jesteśmy na to gotowi" - stwierdziła Justyna Krupa z WP SportoweFakty.

"Goncalo Feio doskonale poznał Legię i już wtedy trudno było przejść obok niego obojętnie. Teraz znów pojawi się w klubie. W nowej roli, z wielkimi obowiązkami. Jestem ciekaw współpracy GF i Josue" - dodał Piotr Kamieniecki z TVP Sport.

"Promowanie patologii w polskiej piłce, odcinek 28173487" - napisał Jakub Krupa z Viaplay.