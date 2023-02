Reprezentant Polski odejdzie z Rakowa Częstochowa? "Spore rozbieżności w negocjacjach"

Patryk Kun jest kluczowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. 28-letni skrzydłowy trafił pod Jasną Górę na początku lipca 2018 roku i od razu zaczął odgrywać bardzo istotną rolę w zespole. Nie inaczej jest w tym sezonie - Kun rozegrał 27 spotkań, w których zdobył 2 bramki i zanotował asystę. Jest jednym z najlepszych lewych pomocników w całej ekstraklasie.

Patryk Kun odejdzie z Rakowa Częstochowa? "W rozmowach jest pat"

Do końca kontraktu Kuna zostały nieco ponad cztery miesiące. Niewykluczone, że będą to ostatnie miesiące piłkarza w barwach Rakowa. Według doniesień Weszło.com strony nie doszły jeszcze do porozumienia w sprawie nowej umowy. "Na razie w rozmowach na linii Kun – Raków jest pat" - czytamy.

Jak podaje źródło, skrzydłowy i jego agent Przemysław Pańtak mają duże oczekiwania finansowe, jednak nie na tyle duże, aby Kun stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem drużyny. Klub oferuje im jednak znacznie mniej. Niewykluczone jednak, że w najbliższej przyszłości obie strony się dogadają.

Kun według zasad FIFA może już negocjować umowę z nowym zespołem. Według wspomnianego portalu piłkarzem ma być zainteresowane kilka zespołów, w tym zagranicznych.

Patryk Kun w barwach Rakowa rozegrał 159 spotkań i zdobył w nich 5 bramek oraz zanotował 21 asyst. Za kadencji Czesława Michniewicza kilkukrotnie był powoływany na zgrupowania reprezentacji Polski, jednak wciąż nie doczekał się oficjalnego debiutu.

W ostatnim czasie Raków przedłużył umowy z kilkoma kluczowymi piłkarzami. Nie wiadomo, czy kolejnym z nich będzie Patryk Kun

Raków Częstochowa jest po 20. kolejkach liderem PKO BP Ekstraklasy. Ma 46 punktów, siedem więcej od wicelidera, Legii Warszawa.