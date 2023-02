Kamil Glik po operacji. Wiadomo, ile czasu będzie pauzować

- Zabieg udany, teraz walczymy o jak najszybszy powrót do zdrówka - napisał Kamil Glik w poście na Instagramie, do którego dołączył zdjęcia ze szpitala. Polski obrońca przeszedł artroskopię kolana. Zabieg przeprowadził lekarz kadry Jacek Jaroszewski, który już ocenił, ile będzie trwała pauza reprezentanta Polski.

Glik może zdążyć na zgrupowanie

Jak donosi "Przegląd Sportowy", Jaroszewski miał powiedzieć współpracownikom o okresie pauzy Glika. Ma wynosić ona kilka tygodni, ale może być na tyle krótka, żeby zdążył się wyleczyć na marcowe zgrupowanie kadry narodowej.

"Do gry wróci za sześć tygodni, ale może za cztery" - miał przekazać lekarz.

Kamil Glik już po operacji. Pokazał zdjęcie ze szpitala. Kiedy wróci do gry?

Gdyby Glik wyleczył kontuzjowane kolano w ciągu czterech tygodni, mógłby być brany pod uwagę przy powołaniach na mecze eliminacji Euro 2024 z Czechami (24 marca) i Albanią (27 marca), czyli naszymi najpoważniejszymi rywalami w grupie. Każdy tydzień rehabilitacji ma tutaj znaczenie. Jeśli pauza potrwa pięć lub sześć tygodni, a przeważnie tyle czasu piłkarze wracają do zdrowia po artroskopii kolana, to Glika nie zobaczymy na zgrupowaniu. Pozostaje liczyć na jego szybką regenerację.

Polak jest poza grą od 15 stycznia, przegapił już cztery mecze Benevento Calcio. Jego klub przegrał wszystkie te spotkania i spadł na przedostatnie miejsce w tabeli Serie B.

Środek defensywy to spora bolączka dla Fernando Santosa. Glik jest kontuzjowany, po transferze do Arsenalu nie gra Jakub Kiwior. Z kolei Jan Bednarek próbuje odbudować się po powrocie do Southampton. Paweł Dawidowicz łapie rytm meczowy w Hellasie Werona po powrocie po kontuzji, choć ostatnio miał drobny uraz. Regularnie w Clermont gra za to Matuesz Wieteska.