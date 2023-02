Kapitalny spektakl w ekstraklasie. Trener miał nosa do zmian. Zadecydował gol w końcówce [WIDEO]

W 21. kolejce ekstraklasy Cracovia podjęła na własnym stadionie Stal Mielec. Eksperci nie byli w stanie wyłonić faworyta tego starcia. Na to, że będzie to wyrównany mecz, wskazywały również pozycje w tabeli obu zespołów. Drużyna Jacka Zielińskiego zajmowała 6. miejsce, natomiast rywale znajdowali się tuż za jej plecami. Ostatecznie to gospodarze triumfowali i to dzięki znakomitym zmianom trenera w drugiej połowie.

Cracovia triumfuje nad Stalą Mielec. Kapitalny mecz Kakabadze. Zaliczył "wejście smoka"

Mecz rozpoczął się od dominacji Cracovii. Już w 6. minucie pierwszą okazję do zdobycia bramki miał Benjamin Kallman. Piłkarz wpadł w pole karne rywali i zdecydował się na strzał po ziemi z dystansu, ale futbolówka minimalnie minęła lewy słupek. Jak mówi powiedzenie, niewykorzystane szanse lubią się mścić. Tak też było w przypadku małopolskiego klubu.

W 37. minucie Mateusz Mak sprytnie przepchnął jednego z defensorów gospodarzy i zagrał w pole karne do nabiegającego Koki Hinokio. Ten z kolei kopnął piłkę po ziemi tuż obok interweniującego Karola Niemczyckiego i tym samym otworzył wynik spotkania. W pierwszej połowie nie padło już więcej bramek.

W przerwie Jacek Zieliński dokonał trzech zmian, które okazały się kluczowe dla dalszych losów rywalizacji. Boisko opuścili Jakub Jugas, Kallman i Cornel Rapa, a w ich miejsce weszli Arttu Hoskonen, Jewhen Konoplanka i Otar Kakabadze - to właśnie dwaj ostatni piłkarze odegrali pierwszoplanowe role w tym spotkaniu. Już przy pierwszym kontakcie z futbolówką Konoplanka dośrodkował na piąty metr do Gruzina, a ten bez większych problemów umieścił piłkę w siatce.

To nie był koniec emocji. Cracovia atakowała bramkę Stali, ale brakowało skuteczności. Wysiłki przyniosły efekt dopiero w 85. minucie spotkania. Wówczas kapitalną akcją popisał się Kakabadze. Gruzin dośrodkował z prawego skrzydła na szósty metr, gdzie do piłki dopadł Patryk Makuch. Polak bez zastanowienia skierował futbolówkę w lewy róg i Cracovia wyszła na prowadzenie, którego nie oddała już do samego końca.

Dzięki zwycięstwu drużyna Zielińskiego awansowała na czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Do trzeciej pozycji, a więc premiowanej udziałem w europejskich pucharach, traci zaledwie cztery punkty. Z kolei Stal zajmuje siódmą lokatę z 29 punktami na koncie.

