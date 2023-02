Skromna wygrana Lecha Poznań. "Kolejorz" obijał poprzeczki

Była 17. minuta, gdy Lech Poznań wykonywał rzut rożny. Piłka dośrodkowana w pole karne wylądowała pod nogami Filipa Dagerstala, który zagrał wzdłuż bramki, a Mikael Ishak z bliska strzelił do pustej bramki. No i "Kolejorz" objął prowadzenie. To była już dziewiąta bramka Szweda w tym sezonie, dzięki czemu pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Chwilę później mogło być 2:0, ale Filip Szymczak trafił w poprzeczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Łaszczyk: Zrobiłem to dla sportu i swojej rodziny

Poprzeczka uratowała Miedź także w 57. minucie po strzale Ishaka. 60 sekund później Lechici trzeci raz obili poprzeczkę. Tym razem strzelał Filip Marchwiński. Ishak dobijał, ale wysoko nad bramką.

Połowa grana 90 minut, rzut śnieżką w piłkarza i dziwna decyzja sędziego. Szalony mecz w Zabrzu [WIDEO]

Miedź Legnica głównie starała się kontrować. Była bliska wyrównania w 82. minucie, ale Angelo Henríquez w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił wprost w Filipa Bednarka. Ostatecznie mecz zakończył się jednobramkowym prowadzeniem "Kolejorza". Szkoleniowiec Lecha John van den Brom musi mieć mieszane uczucia po ostatnim gwizdku. Poznaniacy nie mieli kłopotów z kreowaniem ofensywnych akcji, ale mieli problem ze skutecznością. Z 18 sytuacji podbramkowych mieli tylko trzy celne strzały.

Lech dzięki wygranej ma już 33 punkty i jest trzeci w tabeli, za Rakowem Częstochowa (45 punktów) i Legią Warszawa (38 pkt). Miedź znajduje się w strefie spadkowej.

W następnej kolejce Lech zmierzy się w Płocku z Wisłą (11 lutego). Z kolei zespół z Legnicy dwa później pojedzie do Poznania zagrać z Wartą.